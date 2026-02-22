Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar günlük hayatta karşılaşılan bazı durumların oruca etkisini araştırıyor. Nikotin bandı kullanımı ve sigara içilen bir ortamda bulunmanın hükmü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, nikotin bandı orucu bozar mı? Sigara içilen odada kalmak oruca zarar verir mi? İşte cevabı...

Orucu bozan en temel durum vücuda tabii yollardan giren maddelerdir. Sağlam deri üzerinden emilerek vücuda geçen maddeler ise farklı değerlendirilir. Dört mezhebin de ortak görüşüne göre cilt yüzeyine yapıştırılan ilaç bantları orucu bozmaz. Peki, nikotin bandı orucu bozar mı? Sigara içilen odada kalmak oruca zarar verir mi?

NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında sigarayı bırakmak isteyen ya da nikotin ihtiyacını azaltmak için bant kullanan kişiler oruca etkisini merak ediyor. Fıkıh kaynaklarına göre sağlam deri üzerinden vücuda giren ilaç ve benzeri maddeler orucu bozmaz. Nikotin bandı da cilt üzerine yapıştırılarak etki gösterir, sindirim sistemine doğrudan bir giriş söz konusu değildir.

Dört mezhepte de sağlam deriden emilerek vücuda geçen ilaçların orucu geçersiz kılmadığı kabul edilir. Yani oruçluyken nikotin bandı kullanmak orucu bozmaz.

Dört mezhepte de, sağlam deriye konan ilaç, gıda ve deva, emilip içeriye nüfuz etse de oruç bozulmuş olmaz. Mesela kalp hastalığında, göğüs üzerine nitroderm Tahtâvi, Mebsut, Bedayi ve benzeri kitaplardan, Şafiilerle ilgili bilgiler ise, Mecmû, Muğnil muhtaç, Tuhfe, Envâr, Kummesrâ, Bâcuri, Şerh-i İbni Bâcurikonan nikotin yakısı da, vücut tarafından emildiği halde, dört mezhepte de orucu bozmaz. Tabii menfezlerden [deliklerden] giren şeyler orucu bozar. Şafii’de, kulak tabii menfezdir. Kulağa konan sıvı-katı her şey, mideye girmiş gibi orucu bozar. Şafii’de idrar yolu da tabii menfezdir. Buraya ilaç, hatta pamuk konsa bile orucu bozar. Dört mezhepte de ve bütün imamlara göre, yaraya konulan ilaç, cevfe [içeriye] giderse oruç bozulur. Şafii mezhebinde, dimağ [beyin], karın, bağırsak, mesane birer cevftir. Mesela, baştaki kemik yarılsa, buradaki yaraya konulan ilaç, cevfe, yani beyne gideceğinden oruç bozulmuş olur. Şafii’de karna bıçak saplansa, bıçağın ucu mideye, yani cevfe girdiği için oruç bozulur. Sağlam deriden bıçak cevfe girince oruç bozulduğu gibi, iğne ile adaleyi veya damarı yırtarak verilen ilaç, cevfe ulaşınca oruç bozulmuş olur. Hanefi’de ise, bıçak tamamen midenin içine girerse oruç bozulur. Bugün tıpta, serumun mesaneye, dimağa ve vücudun her yerine gittiği kesin olarak bilinmektedir. O halde serum, dört mezhepte de orucu bozar. Sadece kaza gerekir. (Serum veya enjeksiyonla verilen ilaç, cevfe, [yani dimağ ve mesane gibi yerlere] gitmez) demek, çok yanlış olur, ilme ters olur. Bütün doktorlar, damardan veya adaleden verilen ilacın, dimağ ve mesaneye gittiğini bildiriyorlar. O halde, işin aslını bilmeyenlere kanıp da, enjeksiyonla orucu telef etmeyelim.

SİGARA İÇİLEN ODADA KALMAK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

Oruçta esas olan vücuda tabii yollardan giren maddelerdir. Sigara içmek, dumanın bilinçli şekilde içe çekilmesi sebebiyle orucu bozar. Sigara içilen bir ortamda bulunmak ise tek başına orucu geçersiz kılmaz.

Kişi dumanı isteyerek içine çekmediği sürece yalnızca aynı ortamda kalması orucu bozmaz. Yine de oruçlu kimsenin böyle ortamlardan uzak durması gerekir.

