İhlas Haber Ajansı
Batman'da araç uçuruma yuvarlandı! Yaralıların durumu ağır
Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi ağır yaralanırken, hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.
Özetle DinleBatman'da araç uçuruma yuvarlandı! Yaralıların dur...
Kaydet
3. Sayfa 1 dk önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Batman'ın Gercüş ilçesi Gürbüz köyü mevkiinde bir araç uçuruma yuvarlandı.
- Kazaya sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neden oldu.
- Araçta sıkışan 3 kişi, ekipler ve vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.
- Ağır yaralılar hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikeleri devam ediyor.
- Jandarma kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
0:00 0:00
1x
Batman’ın Gercüş ilçesi Gürbüz köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç uçuruma yuvarlandı.
Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Araçta sıkışan 3 kişi, hem ekiplerin hem de çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla çıkarıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Rize'de park halindeki tıra, tır çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Ağır yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve olay yerinde detaylı soruşturma yürütüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR