Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi ağır yaralanırken, hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Batman’ın Gercüş ilçesi Gürbüz köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç uçuruma yuvarlandı.

Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Araçta sıkışan 3 kişi, hem ekiplerin hem de çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla çıkarıldı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Ağır yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve olay yerinde detaylı soruşturma yürütüyor.

