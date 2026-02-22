Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Victor Osimhen, rejenerasyon grubuyla salonda çalıştı.
Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada iki grup halinde 8’e 2 çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
OSİMHEN SALONDA ÇALIŞTI
Sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçı kadrosunda yer almayan Victor Osimhen, rejenerasyon grubuyla salonda çalıştı.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR