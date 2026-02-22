Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan yangında tüp patladı, apartmanda 13 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında vatandaşlar park halindeki araçları iterek yardım ederken, daire kullanılamaz hale geldi.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi’nde bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Evde yaşanan tüp patlaması korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, yangın anı vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak binada mahsur kalan 13 kişiyi güvenli şekilde tahliye etti. Fenalaşan vatandaşlara olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın çıkan dairede tüp patladı, 13 kişi mahsur kaldı

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ENGEL OLDU

Yangına müdahale sırasında binanın önünde park halindeki araçlar itfaiye ekiplerinin çalışmasını engelledi. Vatandaşlar seferber olarak araçları kaldırıp itfaiye ekiplerine alan açtı ve müdahaleye yardımcı oldu.

Yangın sonucu daire kullanılamaz hale gelirken, apartmanda yaşayanlar kısa süreli bir panik yaşadı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

