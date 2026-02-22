Batman Turgut Özal Bulvarı’nda elindeki uzun namlulu silahla rastgele ateş açan bir kişi, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Batman’da akşam saat 19.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Öğretmen Evi önünde korku dolu anlar yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, elindeki uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlar nedeniyle 2 kişi yaralanırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Akşamüstü sokakta büyük kaos! Uzun namlulu silahla dehşet saçtı

ŞAHIS YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, caddeyi kısmen yaya ve araç trafiğine kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yerdeki silah ve kovanlar üzerinde detaylı çalışma başlattı.

Kaçan şahıs kısa süre içerisinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası