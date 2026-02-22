Meksika’da ülkenin en büyük suç örgütlerinden CJNG lideri Nemesio Oseguera’nın öldürüldüğü operasyon sonrası ülke genelinde şiddet olayları patlak verdi. Araçlar ateşe verildi, havalimanı hedef alındı. Bölgede bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir ise çatışmalar arasında mahsur kaldıklarını açıkladı.

Meksika ordusu, dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronlarından biri olan "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'yı Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

ABD'nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu liderin ölümü sonrası, kartel üyeleri ülkeyi adeta ateşe verdi.

Kartel lideri El Mencho öldürüldü, Meksika'da iç savaş çıktı! Cüneyt Özdemir: Mahsur kaldık

ORDUYLA ÇATIŞIYORLAR

Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

Medya ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görülürken, Guanajuato’da da bazı iş yerlerinin yakıldığı yansıdı.

YOLLAR KAPATILDI

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu.

Ayrıca federal, eyalet ve yerel yönetimler arasında ortak bir güvenlik masası oluşturuldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda kent içi yol ve otoyol, kartel bağlantılı yol kapatma eylemleri nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Jalisco'ya bağlı Puerto Vallarta’dan gelen görüntülerde yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı, otobüs terminallerinde silah sesleri ve patlamalar nedeniyle panik ve korku yaşandığı görülüyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde sivillerin panik içinde kaçtığı görüldü.

Kartel lideri El Mencho öldürüldü, Meksika'da iç savaş çıktı! Cüneyt Özdemir: Mahsur kaldık

ÜLKEDE HAYAT DURDU: EVDE KALIN

Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

Kartel lideri El Mencho öldürüldü, Meksika'da iç savaş çıktı! Cüneyt Özdemir: Mahsur kaldık

CÜNEYT ÖZDEMİR: ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDIK

Yaşanan kaos sırasında bölgede bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “3 günlüğüne Meksika’ya tatile geldik, kartel ile ordu çatışması arasında mahsur kaldık. Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda” ifadelerini kullandı.

Özdemir, Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliği ile temas halinde olduklarını da belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası