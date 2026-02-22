Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre bugün İstanbul dahil 25 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı ise kuzeyde 9 dereceye kadar düşecek. İşte bugün kar ve sağanak uyarısı yapılan iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 6 ile 9 derece azalacak. Yağışların özellikle Bursa, Yalova, Balıkesir, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ta kuvvetli olması bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin son uyarı yaptığı iller…

Meteoroloji’den çifte uyarı! 25 ilde sağanak, 10 ilde kar yolda

25 İLE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı iller şöyle;

Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Afyonkarahisar, Aydın, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Sivas, Bolu, Düzce, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Siirt.

METEOROLOJİ BÖLGE BÖLGE AÇIKLADI

Meteoroloji son uyarısında şu ifadelere yer verdi:

Marmara, Ege(Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

10 İLDE KAR YOLDA

Meteoroloji 10 ilde ise kar yağışının etkili olacağını belirterek uyardı. İşte o iller:

Edirne, Ankara, Sivas, Bolu, Erzurum, Malatya, Van, Ardahan, Ağrı, Bitlis.

MARMARA VE EGE’DE RÜZGAR ALARMI

Öte yandan rüzgar uyarısı da yapan Meteoroloji “Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor” dedi.

Meteoroloji’nin son raporuna göre sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor.

Öte yandan AKOM da haftalık hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre İstanbul’da bugün sağanak yağış bekleniyor.

BALKANLARDA SOĞUK HAVA GELİYOR

AKOM uyarısında şu ifadelere yer verildi:

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemleri ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava akımları etkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle hafta boyunca rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde (20-50 km/s) eseceği beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

