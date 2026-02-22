ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 11 yaşındaki Clayton Dietz, oyun konsolunu elinden aldığı gerekçesiyle kendisini evlat edinen babasını silahla vurarak öldürdü. 19 Şubat'ta mahkemeye çıkarılan Dietz'in kefalet talebi reddedilirken, kasten adam öldürme suçundan yetişkin statüsünde yargılanacağı bildirildi.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 11 yaşındaki Clayton Dietz, doğum günü gecesinde oyun konsolunu elinden alması sebebiyle babası Douglas Dietz’i silahla vurarak öldürdü.

Fox News'in aktardığına göre olay 13 Ocak günü, Clayton’ın 11’inci yaş gününde meydana geldi. Mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre, video oyun konsolu Nintendo Switch’i Clayton'ın elinden alan baba, oğluna 'uykuya yatmasını' söyledi.

Bunun üzerine sinir küpüne dönen çocuk, evdeki kasada oyun konsolunu bulma umuduyla yatak odasına gitti ve çekmecede bulunan kasa anahtarını aldı. Kasayı açan çocuk içinde bir silah bularak babasını başından vurdu. Edinilen bilgilere göre Clayton, tetiği çektiğinde ne olacağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda “Çok kızgındım” ve “Bunu düşünmemiştim” cevabını verdi.

Kaynak: CBS/YouTube

"BABAM ÖLDÜ"

Douglas Dietz’in eşi Jillian Dietz ise ifadesinde, olaydan kısa süre önce oğullarının doğum günün kutladıklarını, ardından silah sesiyle uyandıklarını anlattı. Anne Jillian, oğlunu bir dolabın içinde bulduğunu, çocuğun “Öldü” dedikten sonra aşağı koşarak “Babam öldü” diye bağırdığını söyledi.

Kaynak: CBS/YouTube

Yetkililer, Douglas ve Jillian Dietz çiftinin Clayton’ı 2018 yılında evlat edindiğini açıkladı. Duruşmanın ardından çocuğun avukatı Dave Wilson, davaya ilişkin yorum yapmayacağını ancak müvekkilinin çocuk mahkemesinde yargılanması için girişimde bulunacağını belirtti. Clayton’ın bir sonraki duruşma tarihinin henüz netleşmediği, avukatının Mayıs ayında yeniden hakim karşısına çıkılmasını beklediği bildirildi.

