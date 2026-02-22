Osmanlı döneminde yapılan, Elazığ’da Ramazan’ın simgelerinden biri olan kentin ‘beyaz altını’ badem şekeri, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Kilosu 500 liradan satılan şekerler, 3 saatte hazır hale geliyor.

Elazığ'da kentin 'beyaz altını' olarak adlandırılan badem, her Ramazan olduğu gibi bu yıl da sofralarda yerini aldı. Yılın 11 ayında çok az üretimi olan badem şekerinin üretimi, Ramazan ayında rekor seviyeye çıktı. Günlük üretim ve tüketimi yaklaşık 5 kat artan badem şekerinin kilogramı ise 500 liradan alıcı buldu.

3 SAATTE HAZIRLANIYOR

Kentin 'beyaz altını' badem şekeri, 3 saatte hazır hale geliyor. Badem, 1 saat boyunca kavrulmasının ardından 2 saat de özel kazanda şekerleniyor. Kan şekerini düzenlemesi ile bilinen şeker, sıklıkla iftardan sonra çayın yanında tüketiliyor.

“SOFRALARIN OLMAZSA OLMAZI”

Badem şekeri ustası Coşkun Ceylan, şunları söyledi:

Badem şekeri, Osmanlı’dan gelen bir gelenektir. Özellikle Elazığ’da normal zamanlarda da talep oluyor ama Ramazan aylarında sofraların olmazsa olmazı oluyor. Orucunu açan mutlaka çayın yanında badem şekerini içiyor. Normalde badem şekerinin en lezzetlisi şekeri az olandır. Çayın yanında o damak tadını oluşturmalıdır.

KİLOSU 500 LİRA

Normal zamanlarda 150-200 kilogram badem şekeri satarken, Ramazan ayında 5 katına 750 kilogram civarında satış gerçekleştirdiklerini belirten usta Ceylan “Dışarıda yaşayan Elazığlı vatandaşlara da buradan çok gönderiyoruz. Badem şekeri soflardan sonra çayın vazgeçilmezidir. Fiyat, geçen sene badem ağaçlarına don vurmasından dolayı ister istemez badem fiyatlarını yükseltti. Geçen sene kilosunu 300 liraya verdiğimiz badem şekeri 500 liradan satılıyor" diye konuştu.

