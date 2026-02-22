Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 2-0 kaybederek zirve yarışında kritik bir yara aldı. Maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, Osimhen’in yokluğuna dikkat çekerken, puan puana girilen süreçte Fenerbahçe derbisinin şampiyonu belirleyebileceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan lider Galatasaray, sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrılarak ligde 10 maç aradan sonra ikinci kez mağlup oldu. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise 12 maçtır süren galibiyet özlemine sarı-kırmızılı ekip karşısında son verdi.

Karşılaşmanın ardından yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale kanalında mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen, şampiyonluk yarışına da değinirken Fenerbahçe-Galatasaray derbisiye ilgili bir iddiada bulundu.

Rıdvan Dilmenden şampiyonluk iddiası: Derbiyi kazanan...

"KAYBEDİLEN MAÇLARIN NEREDEYSE TAMAMINDA OSIMHEN YOK"

Konyaspor-Galatasaray maçının ardından Dilmen, “İlk yarıda üretemedi, ikinci yarı da üretemedi. Sürekli şuursuz ataklarla pozisyon aramaya çalıştı. Riskler almak zorundaydı, aldı. Galatasaray'ın puan kaybettiği maçların neredeyse tamamında Osimhen yok." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLK KEZ PUAN PUANA"

Dilmen, “Okan Buruk döneminde Fenerbahçe'yle Galatasaray ligin 23. haftasında puan puana hiç olmadı. İlk kez oluyor. Rams Park'taki maçta iki alternatifin yaradığı takım şampiyon olur. Fenerbahçe'ye 3 sonucun sadece bir tanesi yarıyordu, kazandığı halde yetmedi. Galatasaray son hafta Konya'ya gitti kazandı şampiyon oldu.” kelimelerini sarf etti.

Rıdvan Dilmenden şampiyonluk iddiası: Derbiyi kazanan...

"FENERBAHÇE'YE GÖRE DAHA SERT MAÇLAR"

Rıdvan Dilmen ayrıca, “Bir diğerinde 2 sonuç Galatasaray'a yarıyordu, berabere bitti yaradı. Şimdiki şartlar, fikstür ve havayı gördüğümüzde kazanan şampiyon olacak. Galatasaray o maça kadar Fenerbahçe'ye göre daha sert maçlar oynayacak.” yorumlarında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası