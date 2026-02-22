Lider Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında 2-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonlar mercek altına alındı. Eski hakemler, VAR müdahalesiyle iptal edilen gol başta olmak üzere penaltı beklentileri ve faul kararlarını değerlendirdi; özellikle ofsayt–faul ayrımı ve VAR’ın devreye girme kriteri geceye damga vurdu.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan lider Galatasaray, sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrılarak ligde 10 maç aradan sonra ikinci kez mağlup oldu. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise 12 maçtır süren galibiyet özlemine sarı-kırmızılı ekip karşısında son verdi.

Trio ekibi, Galatasaray’ın deplasmanda Konyaspor’a 2-0 yenildiği mücadelede yaşanan kritik anları masaya yatırdı. Özellikle karşılaşma golsüz eşitlikle sürerken sarı-kırmızılıların VAR incelemesi sonrası iptal edilen golü, gecenin en çok konuşulan pozisyonu oldu. Gol öncesindeki temaslar ve oyun akışı; penaltı ihtimali, faul olup olmadığı ve ofsayt çizgisi üzerinden detaylı şekilde değerlendirildi.

İptal edilen gol tartışması: Hakemler penaltı, faul ve ofsaytı değerlendirdi

"SARA'NIN MÜDAHALESİ SONRASI FAUL DOĞRU MU?"

Bahattin Duran: Diz temasından dolayı faul kararı verilmiş olabilir ama ben burada doğru kararın oyunun devam etmesi olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Sara sol dizle baldıra temas ediyor. Bu elle temasıyla da birleştiği zaman rakip oyuncunun momentumunu, ilerlemesi etkiliyor diye düşünüyor hakem ve faule hükmediyor. Evet küçük bir şarj, devam ettirmek daha doğru ancak faul vermiş, eleştirmem. Çünkü hakemin o anlık algısı önemli.

Deniz Çoban: Bütünü izlediğimiz zaman, devam ettirseydi daha doğruydu. Çünkü bu maçta buna benzer bazı pozisyonlarda devam etti, bazı pozisyonlarda faul verdi. Yani bir standart yakalayamadı. Onu eleştirebilirim.

"SACHA BOEY'IN POZİSYONU PENALTI MI?"

Bülent Yıldırım: Sacha Boey topla oynadıktan sonra ileri doğru ivmelenen ayak... Bahadır sol dizini büküp yere bırakıyor ve Bahadır'ın yere bıraktığı anda Sacha'nın ayağı da oraya doğru gittiği için bu temas oluşacak. Burada bir penaltı söz konusu değil. Pozisyon gereği olan bir temas bu.

Bahattin Duran: Bülent hocanın söylediklerine tamamen katılıyorum. Bahadır kontrollü bir şekilde geliyor. Topa da teması var. Süpürme hareketi olmadığı için burada kesinlikle bir ihlal söz konusu değil.

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim ben de. Burada penaltıyı hiç düşünmem.

"İPTAL EDİLEN GOLDE BOEY FAUL YAPIYOR MU?"

Bülent Yıldırım: Boey'nin kaleciyle temasından sonra yerde kontrolsüz bir şekilde dönerken arkadan gelen rakibiyle bir teması var. Hakem, Sacha Boey'nin dönmesi esnasında kalkan ayağını rakibi legal olmayan bir şekilde engellediği şeklinde yorumlayıp faul verse saygı duyarım. Ancak hakem faul vermemiş, dolayısıyla ben de aksini iddia etmiyorum. Ama bana kalırsa Sacha'nın şu ayağını uzatması eylemi fauldür. Direkt serbest vuruşu gerektirir.

Bahattin Duran: Dikkatsiz bir hareketi var Sacha Boey'nin. Hem sol ayağıyla hem de sağ ayağıyla Olaigbe'ye bir faul yapıyor. Ben burada hakemlerin pozisyondaki devam kararının yanlış olduğunu düşünüyorum. Sacha Boey, Olaigbe'ye faul yaptı.

Deniz Çoban: Sahada hakem buna devam demişse bence de devam bu. Hakemin kararı devam olduğu için bence de devam kararı doğru.

GALATASARAY'IN GOL İPTALİ KARARI DOĞRU MU

Bülent Yıldırım: Burada coğrafik bir ofsayt olsa zaten çizgi gelir ve olay çözülür. Eğer subjektif bir sorgu varsa maç görevlilerinin kararı esastır. Burada Sacha Boey'nin müdahalesinin rakip oyuncuyu engelleyip engellemediği konusu subjektif bir konu. Yani sana göre, bana göre değişir. Video hakem sağlamasını yapıyor ve sanıyorum durum sorgusu içine giriyor ve kendini böyle tereddüde düşürüyor. Ve prensipte uzaklaşıyor. Hakem golü vermiş, siz niye karışıyorsunuz? Video hakemin müdahalesi yanlış. Ben ofsayt olmadığını düşünüyorum. Bu pozisyondan faul çıkartırsınız ama ben ofsayt çıkartamıyorum.

Bahattin Duran: Olaigbe'nin topa vurulduğunda uçması lazım oraya topu yakalayabilmesi için. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı bu pozisyona VAR müdahale etmezdi. Ofsayt gerekçesiyle hakemi davet edip bu pozisyonu izletmezdi bence. Burada faul mü, ofsayt mı diye soruluyorsa bu pozisyonda faul daha önce gerçekleşiyor, onun da altını çizelim.

Deniz Çoban: Burada bir çelişki var ve bu çelişkiyi bize atfediyorlar. Bu çelişki bizim çelişkimiz değil, oyun kurallarıyla VAR protokolünün çelişkisi bu. Ben de pozisyonun ofsayt olmadığı ve VAR müdahalesinin yanlış olduğu yönündeyim. Bu golün sahada iptal edilmesi durumunda ben buna kökten yanlış demezdim. Hakemleri haklı bulurdum. Bu golün iptaline 'Bu golü nasıl iptal edersiniz' falan demiyorum fakat prensipleri, ilkeleri ve kuralı konuşuyorum. Kurala göre eğer varsa ofsayt değil, faul var. Çünkü faul, ofsayttan önce gerçekleşiyor. Ama sana göre, bana göre subjektif bir durum olduğu için de VAR'ın karışmasını yanlış buluyorum.

"BARIŞ ALPER'İN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?"

Bülent Yıldırım: Defansif oyuncu doğru zamanlamayla rakibe temas etmeden, Barış'ın destek ayağı değil, diğer ayağı daha zemine oturmadan tak diye topla oynamış. Hızlı davranmış Adil. Dolayısıyla bir ihlal söz konusu değil.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru benim için de. Bir ihlal yok.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

"SINGO CEZA SAHASINA GİRERKEN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?"

Bülent Yıldırım: 24 numaralı Arif düşüyormuş gibi yaparken parendeyi atıyor ve sol ayağıyla tamamlayıcı bir hamleyle Singo'yu düşürüyor. Bir faul bu. Kademede başlı bir Konyasporlu oyuncu olduğu için burada sadece faulün yeterli olduğu fikrindeyim, müsabakanın hakemi gibi.

Bahattin Duran: Faul çok net, tartışmasız. Ben de burada Arif'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmemesini doğru buluyorum.

Deniz Çoban: Ben de aynı fikirdeyim sizinle.

