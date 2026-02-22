Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 2-0’lık yenilgiyle sarsıldı. İlhan Palut’un öğrencileri 12 maçlık galibiyet hasretine son verirken, Okan Buruk’un tercihleri ve iptal edilen gol kararı, usta spor yazarları tarafından değerlendirildi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a konuk olan lider Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve ligde 10 maç sonra ikinci yenilgisini yaşadı. İlhan Palut'un öğrencileri, 12 maçlık galibiyet hasretine sarı kırmızılı ekip karşısında son verirdi. Ligde geride kalan 23 haftalık bölümde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan Okan Buruk'un ekibi, 55 puanla liderliğini sürdürdü. Yeşil beyazlılar ise 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgiyle 23 puana yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Türk spor basınının deneyimli kalemleri, Galatasaray'ın mağlubiyetini ve teknik direktör Okan Buruk'un hamlelerini değerlendirdi.

"BU AĞIR YENİLGİ CİDDİ PROBLEMLER AÇACAKTIR"

Torreira, Lang. Barış, İlkay ve Asprilla oyuna atılıyor. Acaba senin tek gol ümidin, rakibin savunmadaki yerleşimini düşündüren tek adam İcardi neden oyundan çıktı? Ha sakatlandıysa bir diyeceğim yok. Konyaspor’un 5,5 dakika arayla iki gol birden atması bence bu sezonun en çok takdir edilmesi gereken gelişmesidir.Kaç defa yazdım, televizyondaki programımda da dile getirdim, Barış Alper’den santrfor olmaz diye. Hem Barış’a yazık oluyor hem de takıma. Ama Okan Hoca buna hâlâ akıl erdiremedi. Neyse işin sonuna gelelim; Konyaspor bu galibiyetiyle bana göre ligin zirvesini değiştirdi diyebilirim. Tabii daha çok maç var ama bu ağır yenilgi Galatasaray’da ciddi problemler açacaktır. Ha buna karşılık yakın takipçisi için de birkaç katlı motivasyon sunacaktır. (Kemal Belgin/Türkiye Gazetesi)

"GALATASARAY'A ENGEL OLACAK ŞEY REHAVETTİ"

Dün Galatasaray'dan 3 saat önce evinde Como karşısına çıkan yaralı Juventus, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Onlar kötü gidişe bir halka daha eklerken Galatasaray'ın yüksekten uçuşuna engel olacak şey, rehavetti. Okan Buruk, ilk sezonunda aralarında Kadıköy'de 3-0 kazandığı derbi de olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisiyle Avrupa mesaisinin olmadığı sezonda Konya deplasmanına geldiğinde beklentilerin ötesinde kadroda rotasyon yapmıştı. 9 maçtır kazanamayan Konya o gün sahadan 2-1 galip ayrıldı. Tüm bunlardan ders çıkarmak lazım! (Bülent Timurlenk/Sabah)

"OSİMHEN YOKSA GOL VE ŞUT YOK!"

Okan Buruk, oyuna dinamizm getirmek düşüncesindeydi. Barış santrfor oynarken, Lemina savunmaya geçmişti. Lang sol kanat forvet olarak görev yapıyorlardı. Bazen oyuncu ve taktik değiştirmek istediğiniz sonucu getirmez. Galatasaray oyun ritmini bulamayınca, Konyaspor hücumu düşünmeye başlamıştı. İlhan Palut, fizik olarak oldukça kuvvetli olan oyuncusu Kramer’i oyuna aldı. Adil, kornerden gelen topa son dokunan isimdi. Ev sahibi öne geçmişti. İlk goldeki kornerin oluşumuna katkı veren Kramer, Konyaspor’un 2. golünü attı. Konyaspor, ikinci yarıdaki oyunuyla kazanmayı hak etti. Galatasaray’da bir başka gerçek kendini göstermişti; Osimhen yoksa gol ve şut yok! (Ercan Taner/Sözcü)

"KEDERLİ FENERBAHÇE'YE HAYAT ÖPÜCÜĞÜ"

Konyaspor göstere göstere geldi, soldan sağa sağdan sola oynadılar ve Kramer işi bitiriverdi. Kabul edilebilir, Avrupa maçlarından sonra kötü maçlar olabiliyor ama bu maç sadece kötü bir maç değil, sadece kaybedilen 3 puan değil, aynı zamanda yaralı, kederli F.Bahçe'ye hayat öpücüğüdür. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR yardımıyla G.Saray'ın golünü iptal etti, kesinlikle doğru. Çünkü ofsayttaki Boey, hem topa hamle yapacak Konyalı oyuncuyu engelliyor hem de faul yapıyor. Diğer bir deyimle golde hem ofsayt hem de faul var. Fakat bu gol iptalinden sonra ciddi faul yanlışları içine girdi. Eren'in ceza alanı dışında topa dokunuşunu faul olarak değerlendirmesi inanılmaz yanlıştı. (Ahmet Çakar/Sabah)

"OFSAYT KARARI KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARDA"

Bence en kritik nokta: Ofsayt kuralında ofsayttaki oyuncunun rakibin topu oynama imkanını engellemesi şartı aranır. Bu, tamamen subjektif bir değerlendirme alanıdır; bana göre engelliyor, sana göre engellemiyor diyebileceğimiz türden. Üstelik muhtemel faul de tartışmalı bir temas. VAR’ın müdahale edebileceği açık ve bariz hata seviyesinde bir pozisyon değildi. Sonuç olarak hakemin sahadaki kararı (ofsayt) kabul edilebilir sınırlar içindeydi. (Deniz Çoban/Fanatik)

"SEVABI DA GÜNAHI DA OKAN HOCA'YA YAZAR"

Çarşamba günü Juventus maçı var. Tamam üç gol fark cebinde... Ama dün geceki maçtan sonra resmen içim sıkıldı... Tabiki böyle futbol oynamayacaksın ama şunu da unutmayalım, Juventus, Konya’dan daha hırslı olarak üstüne gelecek. Bilemiyorum, futbolcuların acilen silkelenmesi lazım... Hadi onu da geçtim bundan sonra Galatasaray’ın bütün maçları zor. Tamam kadro geniş diyoruz, Okan hoca oynatmadıktan sonra geniş kadro ne işe yarıyor... En azından dün gece ayakta duramayan, yorgun olan Yunus yerine İlkay’la maça başlanamaz mıydı? Bu takımın sevabı da günahı da Okan hocaya yazar. Ama dün gece tüm Galatasaray taraftarları şok yaşadı. Konyaspor’u da her şeye rağmen kutlamak lazım. Galip gelmek istediler, her şeylerini sahaya koydular. Baktılar rakip sallanıyor, ellerini kollarını sallayarak iki golle galip geldiler. (Osman Şenher/Milliyet)

"HAKEM VE VAR LİGİN KADERİNE MÜDAHALE ETTİLER"

Dün takımda bir iki oyuncu dışında iyi oyuncu yoktu. Ancak Atilla Karaoğlan ve VAR Davut Dakul Çelik belki de Süper Lig'in kaderine müdahale ettiler. Dünyanın hiçbir yerinde iptal edilmeyecek bir gol dün gece Konya'da iptal edildi. Bu karar ligin kaderine belki de etki etti, onu sezon sonunda göreceğiz. Bunu ben değil, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut söylüyor. Palut maç sonunda ne diyor; "Galatasaray’ın VAR’dan dönen gol pozisyonunu izlemedim; onlar için önemliydi. Belki o dakikada yiyeceğimiz golle birlikte alacağımız riskler oyunu başka bir noktaya taşıyabilirdi. Maçın kırılma anıydı." Ama ne olacak hepimiz biliyoruz. Gelecek hafta Karaoğlan maç almayacak, ertesi hafta görevine devam edecek. Olan Galatasaray'ın üç puanına oldu. (Burak Özdemir/ Fanatik)

"GOL İPTALİNDEN SONRA HAKEM SALLANDI"

Galatasaray'ın iptal edilen golünde Sane vurdu kaleye giden topta Boey coğrafi ofsayt Olaigbe'nin koşu yolunda ve temaslı oynayınca dikkatsiz faul sebebiyle VAR yorum için hakemi izlemeye çağırdı. Karaoğlan izledi. Boey için 'rakibe etki ediyor aktif dedi' golü iptal etti. Doğru uygulama doğru karar. Eren-Muleka pozisyonunda çaldığı uydurma faule Eren koşarak itiraz edince sarı gördü. 60'da Muleka net ofsayt. 2. yardımcı Samet Çavuş farkında değil, bayrak kalkmadı top aut oldu kurtardı. Sara'ya ve Arif'e sarıları pas geçti. Balans yaptı. Gol iptalinden sonra maalesef hakem sahada sallandı. (Mustafa Çulcu/ Fotomaç)

"ROTASYON TERS TEPTİ"

Üç gün önce Şampiyonlar Ligi’nde 5-2’lik unutulmaz Juventus galibiyeti yaşayan Cim-Bom, ligde Konya deplasmanında ağır bir yenilgi aldı: 2-0. Osimhen’in sakatlığı nedeniyle oynamadığı karşılaşmada yapılan rotasyon ters tepti. İkinci yarı sarı-kırmızılıların yaptığı hamleler ise işe yaramadı. Bu sezon ligde ikinci kez kaybeden Cim-Bom’un Avrupa zaferlerinden sonra lige odaklanmakta motivasyon sorunu yaşadığını gösterdi. (Nevzat Dindar/ Milliyet)

"SATRANCIN GALİBİ İLHAN PALUT OLDU"

Okan Buruk dün sahaya çıkardığı ilk 11’iyle de, 46’da sahaya dönen ikinci 11’iyle de farka sebep olmazken, hamleleriyle maçın ritmini değiştiren taraf İlhan Palut oldu. Palut’un dün ilk 11’de başlatmamasına şaşırdığım dev santrfor Kramer oyuna girdikten sonra önemli farka neden oldu, ikinci golle de skoru tayin etti. Palut’un takımı ikinci devrede değişen Galatasaray’ın sol savunmasını hedef aldı. Sol stoper Lemina, sol bek Eren ve sol açık Lang üçlüsü savunamadılar Konya’nın sağdan Andzouana önderliğinde yaptığı akınları... Dün Konya’da teknik direktörler arasında oynanan satrancın galibi 2-0’la İlhan Palut oldu bence. (Uğur Meleke/Hürriyet)

"EVDEKİ HESAP KONYA'DA TUTMADI"

Okan hoca, ilk kez 3 kaptan, İcardi, Abdülkerim ve Yunus'u oyundan çıkarıp hücuma ve orta alana dinamizm kazandıracak Barış, Lang ve Torreira'yı sahaya sürdü. Bu hamleler G.Saray'ın daha etkili olmasını sağladı. Ancak Konya'nın dirençli, dikkatli ve ciddi oyunu, G.Saray'ın rahat hareket etmesini, net pozisyon bulmasını engelledi. İlhan Palut, G.Saray'ı iyi etüt etmiş, savunmasını çok öne çıkarmadı, orta alanı kalabalık tuttu, Deniz Türüç'ün tecrübesinden faydalandı. Juventus galibiyetinden sonra G.Saraylı bazı oyuncular, İtalyanlara kazanılmış zafer sarhoşluğunun içindeydi ve ruh halleri, 'Biz bu maçı rahat alırız' şeklindeydi. Ama evdeki hesap Konya'da tutmadı. Bir duran top sonrası kaptanı Adil'le golü bulan Konyaspor, kazanamama orucunu G.Saray'ı yenerek bozdu. G.Saray, bu yenilgiyle büyük yara aldı. (Levent Tüzemen/Fotomaç)

"BU SONUÇLARI FAZLA ÖZGÜVEN GETİRİYOR"

Verilmeyen golden sonra Galatasaray oyundan düştü. Yenilen golden sonra iyice dağıldılar. Galatasaray dün gece kötü oynadı evet ama hakem de maçın sonucuna etki etti yaptığı hatalar yüzünden. Bazen fazla özgüven bu sonuçları getiriyor Kocaelispor maçı da aynı oldu ve Galatasaray çok önemli bir 3 puan kaybetti. Juventus önünde alınan 5-2'lik galibiyetin ardından kimse böyle bir skor beklemiyordu. Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı ama bunu telafi edecek gücü var. Yeter ki bu maçtan çıkaracak dersler almalı. Galatasaray bu yenilgiyi unutarak Juventus'la oynanacak rövanş maçına odaklanmalı. (Evren Turhan/Takvim)

"AYAKLARIN YERE BASMAZSA KAYBEDERSİN"

Konyaspor'da sonradan giren oyuncular farka neden olurken; Galatasaray'da ikinci yarının başında maça dahil olan üç oyuncu, sarı-kırmızılı takıma hayat veremedi. Şampiyonlar Ligi maçından sonra lige dönüş her zaman zor olmuştur. Dün bunu bir kez daha gördük. Koca Galatasaray, Konya'da 'bu da kaçar mı?' diyebileceğimiz bir gol pozisyonuna dahi giremedi. Zafer rehaveti içinde maça çıkarsan; ayakların yere basmazsa kaybedersin. Buna okyanusu geçip, derede boğulmak da denir. Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. (Zeki Uzundurukan/ Fotomaç)

