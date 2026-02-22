'Filozof Atakan' olarak hafızalarda yer edinen Atakan Kayalar, yıllar sonra bir kafede çekilen fotoğrafıyla yeniden gündeme geldi. 10 yaşındayken felsefe kitaplarına olan ilgisi ve "250 kitap okudum" sözleriyle tanınan Kayalar'ın 17 yaşındaki son hali sosyal medyada paylaşıldı. Saçlarını uzattığı ve zayıfladığı görülen Kayalar'ın değişimi dikkat çekti.

Henüz 10 yaşındayken okuduğunu söylediği yüzlerce felsefe kitabıyla adından söz ettiren Atakan Kayalar, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan güncel bir fotoğraf karesi, kamuoyunun yakından tanıdığı ismin son halini ortaya koydu.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ GÖRÜNTÜYLE TANINDI

Türkiye, Atakan Kayalar'ı bir alışveriş merkezindeki kitapçıda, kitapları incelerken kaydedilen görüntülerle tanıdı. Küçük yaşına rağmen felsefi düşüncelerini akıcı bir dille ifade etmesi ve okuduğu eserlerden örnekler vermesi, kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Atakan Kayalar

"250 KİTAP OKUDUM" SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Kayalar'ın 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu dile getirmesi, sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı. Bir dönem arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri haline gelen Kayalar, hem destekleyenlerin hem de eleştirenlerin odağında yer aldı.

Atakan Kayalar

"FİLOZOF ATAKAN" LAKABI BÖYLE DOĞDU

Felsefeye olan ilgisi ve kurduğu cümlelerle yaşıtlarından ayrılan Atakan Kayalar, sosyal medyada 'Filozof Atakan' olarak anılmaya başlandı. Bu lakap kısa sürede yaygınlaşarak kamuoyunda bilinirliğini artırdı.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Şimdilerde 17 yaşında olan Kayalar’ın son görüntüsü, bir kafede çalışanlarla çektirdiği fotoğrafla ortaya çıktı. Saçlarını uzattığı ve belirgin şekilde zayıfladığı görülen Kayalar’ın yıllar içindeki fiziksel değişimi sosyal medyada yeniden konuşulmasına neden oldu.

Atakan Kayalar (soldan ikinci)

'FİLOZOF ATAKAN' KİMDİR?

Atakan Kayalar, 2019 yılında henüz 10 yaşındayken felsefe kitaplarına olan ilgisiyle gündeme geldi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüleri sayesinde geniş kitleler tarafından tanındı.

Küçük yaşta felsefeye duyduğu ilgi ve okuduğunu belirttiği kitap sayısıyla dikkat çeken Kayalar, kamuoyunda 'Filozof Atakan' olarak anılmaya başlandı ve bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan çocuk isimlerinden biri oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası