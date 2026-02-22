Milli Muharip Uçak KAAN’ın üç prototipi aynı anda sahneye çıktı. Türkiye’nin 5’inci nesil savaş uçağındaki kritik değişim dünya çapında yankı uyandırırken, özellikle P1 prototipindeki tasarım güncellemeleri ve gelişmiş sensör entegrasyonu uluslararası savunma basınının yakın takibine girdi.

2024’te gökyüzüne yükselen Milli Muharip Uçak KAAN, ilk uçuşunun ikinci yılında yeniden dünya gündemine girdi.

Tarihler 21 Şubat 2024’ü gösterdiğinde KAAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ana merkezinden saat 08.50’de teker kesti. Test Pilotu Barbaros Demirbaş’ın kumandasında gerçekleşen uçuş 13 dakika sürdü. KAAN, 8 bin feet irtifaya çıktı.

Bu uçuşla birlikte KAAN için test süreci resmen başladı. P0 olarak adlandırılan ilk teknoloji gösterim prototipi, Blok 1’e giden yolda kritik bir eşik aştı.

TUSAŞ’TAN 2. YIL VİDEOSU, DÜNYA MERCEK TUTTU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, P0 prototipinin ilk uçuşunun ikinci yılı dolayısıyla özel bir video paylaştı.

Üç KAAN prototibi bir arada yer alırken, Dünya basını KAAN’ın yeni görüntülerini detaylı inceledi.

BELÇİKA NASIL GÖRDÜ?

TUSAŞ'ın videosunda P0 kısa şekilde yer aldı. Kamera, son montaj alanına girerek P2’yi kısmen tamamlanmış halde, jigler üzerinde gösterdi. Görüntülerde en uzun bölüm P1’e ayrıldı; P1’in Haziran 2026 gibi uçuş test sürecine girmesi planlanıyor.

Savunma sanayii yayınlarıyla bilinen Belçika merkezli Army Recognition, yeni görüntüler üzerinden KAAN’ın prototipleri arasında dış tasarım farklarını doğrudan karşılaştırdı. Yayındaki değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Gövde karşılaştırması-KAAN Kanatlarda flap+aileron yerleşimi kesinlikle değişmiştir. Yatay stabilizatör geometrisi de kesinlikle bir değişiklik geçirmiştir. Bu açıdan bakıldığında, motorlar arasındaki mesafede hafif bir fark olduğu görülüyor. Motorlar, P1'in üst gövde formunda daha az belirgindir. Hava girişlerinin fotoğrafında net bir fark göremiyorum, ancak giriş hacmi geriye doğru kaydırıldıktan sonra artmış olabilir."

P1’DE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER: GİRİŞLER, GÖVDE, KUYRUK

Army Recognition, P1’in görüntülerde neredeyse tamamen monte edilmiş halde yer aldığını yazdı:

"Uçak astar boyalı şekilde yer aldı; erişim panellerinin büyük bölümü takılı göründü. İkiz eğimli dikey stabilizatörlerin alt kısmında ve kaporta bölümlerinde küçük çaplı çalışmalar sürüyor."

"F110 MOTORLARI"

Belçika basını şu ifadeleri kullandı:

"P1’de ikiz General Electric F110 motorları takılı. P0’a kıyasla yanal hava girişleri kokpite göre geriye kaymış ve kesit büyümüş görünüyor. Burun ve ön gövde çevresindeki panel çizgileri ile omurga geometrisi daha temiz bir görünüm sunuyor."

GÖVDE GENİŞLEDİ

Gövdenin iç hacmi ve sistem entegrasyonunu hedefleyen yapısal değişimler içerdiğini açıklayan yazar şunları dedi:

"Orta bölüm daha geniş görünüyor. Bu durum görev aviyonikleri, güç üretimi ve dağıtım üniteleri, soğutma sistemleri ve potansiyel ek yakıt kapasitesi için ilave alan sağlıyor."

KUYRUK MİMARİSİNDE DEĞİŞİM: "F-22’YE YAKIN"

Öte yandan kuyruk düzlemi mimarisinin de değiştiği ifade edildi. Belçika basınındaki değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"P0’da arka kenar panelleri daha parçalı bir düzen sunuyor. P1’de ise hareketli paneller daha eşit orantılı ve arka kenar boyunca daha iyi hizalanmış görünüyor."

Aynı incelemede yatay stabilizatörlere ilişkin şu tespit paylaşıldı:

"P1’de stabilizatörler daha belirgin trapez geometriye, daha keskin uçlara ve daha temiz kenar hizalamasına sahip. Planform entegrasyonu açısından F-22’ye daha yakın bir görünüm sunuyor."

SENSÖR PAKETİ GÖRÜNTÜLERE GİRDİ: KARAT VE TOYGUN

P1’de sensör paketinin de daha görünür hale geldiğine değinildi.

"Kanopinin hemen önünde Karat kızılötesi arama ve izleme (IRST) sistemi için yönlü bir açıklık bulunuyor. Burun altında ise ASELSAN’ın Toygun elektro-optik hedefleme sistemiyle ilişkilendirilen düşük görünürlüklü bir kaporta görülüyor. Toygun; gündüz TV, termal görüntüleme, lazer menzil bulma ve hedef belirleme kabiliyetlerini bir araya getiriyor. Murad AESA radar, IRST, EOTS ve dağıtılmış açıklık sensörleri ise tek görev bilgisayarında birleşiyor."

"MAYIS, BİLEMEDİNİZ HAZİRAN"

KAAN’ın prototip sürecine ilişkin TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun şu sözleri hatırlatıldı:

"KAAN’ın uçuş prototiplerinin üretimi devam ediyor. İlkini Nisan sonu diye planlamıştık ama Mayıs, bilemediniz Haziran ayında uçmuş olur. 2. prototipi bu senenin sonuna kadar, 3. prototipi de ya bu senenin sonunda ya da önümüzdeki senenin başında teste sokmayı planlıyoruz. Uçma tarihlerinden bahsediyorum yoksa prototipleri daha önce görünür hale getireceğiz. Bunların yer testleri var, 2-3 ay yerde test yapıyoruz; sistem, rezonans, yakıt, elektrik, bütün testlerinin yapılması lazım ki biz uçuşa verebilelim."

AVRUPA’DA KAAN GÜNDEMİ: İSPANYA VE HÜRJET BAŞLIĞI ÖNE ÇIKTI

İspanyol savunma analisti Roberto Escamez ise KAAN’ın Avrupa için bir seçenek haline geldiğini söyledi.

Escamez’e göre Avrupa’daki iki ana programdan birinin geleceği tartışmalı bir noktaya geldi. Aynı değerlendirmede, Türkiye’nin ABD’ye bağımlı kalmak istemeyen ülkeler için yeni nesil savaş uçağı seçeneği sunduğu cümleleri kullanıldı.

HÜRJET tarafında ise Madrid yönetiminin yeni jet eğitim uçağı için TUSAŞ’la yürüyen süreci büyütme ihtimali gündeme geldi.

ABD VE PAKİSTAN BASINI DA KAAN PROTOTİPLERİNİ YAZDI

ABD merkezli The Aviationist ise, KAAN’ın ikinci ve üçüncü prototiplerinde kullanılan ABD yapımı motorlara karşılık yerli motor geliştirme hedefinin sürdüğünü öne çıkardı.

Pakistan merkezli Times of Islamabad da TUSAŞ’ın rafine tasarım ve sensör entegrasyonu içeren KAAN prototiplerini tanıttığını yazdı. Haberde P0, P1 ve P2’nin yeni görüntülerle birlikte öne çıktığı, hava girişleri ve sensör entegrasyonu gibi başlıkların dikkat çektiği aktarıldı.

