Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşunun yıl dönümünde paylaşım yaptı. “Bir milletin azmi, inancı, gücü ve iradesi o gün gökyüzüyle buluştu” ifadelerine yer verilen açıklamada, KAAN’ın yerli ve millî imkânlarla geliştirildiği vurgulandı. TUSAŞ, uçağın teslimatı için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Öte yandan paylaşımda KAAN, iki prototipiyle birlikte görüntülendi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Millî Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşunun yıl dönümüne ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 21 Şubat 2024 tarihli paylaşımda, "Bir milletin azmi, inancı, gücü ve iradesi o gün gökyüzüyle buluştu." ifadelerine yer verildi.

"TARİHİMİZE ALTIN HARFLERLE YAZILDI"

Paylaşımda, "Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen, gökyüzündeki bağımsızlığımızın simgesi Millî Muharip Uçağımız KAAN, iki yıl önce bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek tarihimize altın harflerle yazıldı." denildi. KAAN’ın ilk uçuşunun, Türkiye’nin savunma sanayii tarihinde bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

MİLLİ MÜCADELENİN HAVACILIKTAKİ YANSIMASI

TUSAŞ, paylaşımında Türk havacılık tarihinin öncü isimlerine de atıfta bulundu. "Nuri Demirağ’ların, Vecihi Hürkuş’ların hayali; milletimizin duasıyla vücut bulan #KAAN, kendi kanatlarımızla geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilanıdır." ifadeleriyle, projenin tarihsel bir vizyonun devamı olduğuna dikkat çekildi.

TESLİMAT İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, üretim ve teslimat sürecine ilişkin kararlılık da vurgulandı. "Ülkemiz ve aziz milletimiz adına gururla ve onurla, KAAN’ın teslimatı için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz." denilerek, projede gelinen aşamanın ardından seri üretim ve teslimat hedefleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Öte yandan TUSAŞ'ın paylaşımında Milli Muharip Uçak KAAN, iki prototipiyle birlikte görüntülendi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN’IN ÖZELLİKLERİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen KAAN, Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı projesi olarak hayata geçirildi. Yüksek manevra kabiliyeti, düşük görünürlük (stealth) özellikleri ve gelişmiş sensör sistemleriyle modern hava muharebesi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. KAAN’ın hava-hava ve hava-yer görevlerini icra edebilecek çok rollü bir platform olması hedefleniyor.

KAAN’ın aviyonik sistemleri, radar teknolojisi ve görev bilgisayarları büyük oranda yerli ve millî imkânlarla geliştiriliyor. Ağ merkezli harp kabiliyeti sayesinde diğer unsurlarla veri paylaşımı yapabilecek şekilde planlanan uçak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava gücünde önemli bir çarpan etkisi oluşturacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığının azaltılması ve stratejik caydırıcılığının artırılması hedefleniyor.

