Gaziantep TOKİ kura sonuçları belli oluyor! 500 bin sosyal konut hamlesi çerçevesinde Gaziantep’te inşa edilecek 13 bin 890 konut için kura süreci başladı. 20 Şubat 2026 tarihinde saat 14.00’te gerçekleştirilen çekilişle birlikte projeden konut almaya hak kazanan isimler netleşiyor. Çekiliş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu’nda noter gözetiminde yapılıyor. İşte, TOKİ Gaziantep kura çekimi asil yedek isim listesi sorgulama...

Gaziantep TOKİ kura sonuçları canlı yayında noter huzurunda birer birer açıklanıyor! TOKİ Gaziantep etabında 12 bin konutluk kontenjanla merkez ilçeler Şahinbey ve Şehitkamil’i kapsayan projede toplam 13 bin 890 konut için kura çekiliyor. Araban’da 80, İslahiye’de 330, Karkamış’ta 30, Nizip’te 750, Nurdağı’nda 200, Oğuzeli’nde 300 ve Yavuzeli’nde 200 konut için hak sahipleri belirleniyor. İşte, TOKİ Gaziantep kura çekimi asil yedek isim listesi sorgulama ekranı ve canlı yayın bilgileri...

Gaziantep TOKİ kura sonucu! TOKİ Gaziantep kura çekimi asil yedek isim listesi sorgulama

GAZİANTEP TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Gaziantep’te 500 bin sosyal konut programı kapsamında inşa edilecek 13 bin 890 konut için kura çekimi 20 Şubat 2026 tarihinde saat 14.00’te gerçekleştiriliyor.

Çekiliş Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu’nda noter gözetiminde canlı yayınla kamuoyuna aktarılıyor. Kura sırasında başvuru sahiplerinin adları ile T.C. kimlik numaralarının son 4 hanesi açıklanıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Gaziantep TOKİ kura sonucu! TOKİ Gaziantep kura çekimi asil yedek isim listesi sorgulama

Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulama yapabiliyor. Noter onayından sonra tüm bilgiler e-Devlet sistemine de yükleniyor. TOKİ başvuru sahipleri “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” hizmeti üzerinden asil ya da yedek durumlarını öğprenebiliyor.

E-DEVLET TOKİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Gaziantep TOKİ kura sonucu! TOKİ Gaziantep kura çekimi asil yedek isim listesi sorgulama

GAZİANTEP TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura sonucunda konut almaya hak kazanan asil ve yedek adayların tam isim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanıyor. Başvuru sahipleri ilgili proje sayfasına giriş yaparak detaylı listeye ulaşabiliyor.

Kura çekiminin tamamı kurumun resmi YouTube kanalı üzerinden yeniden izlenebiliyor.

GAZİANTEP TOKİ KURA SONUCU CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ.

Gaziantep TOKİ kura sonucu! TOKİ Gaziantep kura çekimi asil yedek isim listesi sorgulama

GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 GAZİANTEP MERKEZ GAZİANTEP MERKEZ (ŞAHİNBEY,ŞEHİTKAMİL) 12000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 12000 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu 2 GAZİANTEP ARABAN GAZİANTEP ARABAN 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu 3 GAZİANTEP İSLAHİYE GAZİANTEP İSLAHİYE 330/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 330 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu 4 GAZİANTEP KARKAMIŞ GAZİANTEP KARKAMIŞ 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 30 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu 5 GAZİANTEP NİZİP GAZİANTEP NİZİP 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu 6 GAZİANTEP NURDAĞI GAZİANTEP NURDAĞI 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu 7 GAZİANTEP OĞUZELİ GAZİANTEP OĞUZELİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu 8 GAZİANTEP YAVUZELİ GAZİANTEP YAVUZELİ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu

Haberle İlgili Daha Fazlası