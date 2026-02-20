Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) bin 289 işçi alımı içi süreç devam ediyor. Başvurusu kabul edilen adaylar arasında yapılacak kura ile DSİ bünyesinde istihdam edilecek kişiler belli olacak. Peki, DSİ işçi alımı kurası ne zaman?

Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) bin 289 işçi alımı başvuru süreci geride kaldı. Başvuruların ardından değerlendirme sürecine geçildi. Başvurusu kabul edilen adaylar arasında kura çekimiyle alım yapılacak. Yayımlanan ilana göre, DSİ kura çekimi mart ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre, sürekli işçi alımı için kura çekilişi tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi.

DSİ kura çekimi ne zaman? DSİ bin 289 işçi alımı isim listesinin açıklanacağı tarih

DSİ KURA ÇEKİMİ DUYURUSU

İŞKUR ilanlarına başvuruda bulunup başvurusu kabul edilen adaylar başvurdukları kadrolara ilişkin belgeleri ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim ettiler. Belge teslim duyurusunda kura takvime yer verilmişti. Yapılan açıklamada; "Belge kontrolleri neticesinde noter çekilişine katılmaya hak kazanan adaylar tespit edilerek 02.03.2026 tarihinde noter kurası çekimi gerçekleştirilecektir." denildi.

Kura çekilişinin yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden adaylara ayrıca duyurulacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası