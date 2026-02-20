12 Dev Adam, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin bundan önce açıklanan güç sıralamasındaki birinciliğine atıf yapılarak, "Zaten zirvedeydiler ve şimdi daha da iyi oldular" denildi.

Türk vatandaşlığına geçen 27 yaşındaki oyuncu Malachi Flynn'in Bahçeşehir Koleji'ndeki performansından övgüyle bahsedilien açıklamada , "Türkiye, Flynn'in takıma katkısına derhal ihtiyacı olacak. Bu maç döneminde karşılaşacakları iki karşılaşmalık seriye bir bakın!" ifadelerine yer verildi.

Malachi Flynn

FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında, Türkiye'yi ilk 5'te sırasıyla Yunanistan, Almanya, Sırbistan ve İspanya takip etti.

