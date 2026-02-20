Çin’in kamuoyuna tanıttığı biyomimetik deniz araçları savunma kulislerini hareketlendirdi. Vatoz şeklindeki silahlı insansız araç, Türkiye’nin yıllar önce duyurduğu Wattozz projesiyle benzerliği nedeniyle dikkat çekti. "Tesadüf mü, kopya mı?" sorusu sosyal medyada geniş yankı buldu.

Çin basını, vatoz ve köpekbalığını taklit eden biyomimetik (doğadan esinlenen) insansız deniz araçlarını kamuoyuna tanıttı.

Vatoz formundaki silahlı insansız deniz aracı konsepti ise akıllara, ilk kez Türkiye’de tanıtılan Silahlı İnsansız Deniz Aracı “Wattozz” Projesi’ni getirdi.

Sosyal medyada, Çin’in bu tasarımdan esinlenmiş ya da kopyalamış olabileceğine dair iddialar gündeme geldi.

Çin, Türk silah teknolojisini mi kopyaladı? Vatoz tasarımı tartışmalara neden oldu

2018’DE DUYURULMUŞTU

Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin de destek verdiği Albayraklar Savunma Sanayii tarafından geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı "Wattozz", 2018 yılında kamuoyuna tanıtılmış ve dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Proje, silikon kaplı gövdesi ve vatoz balığına benzeyen yapısıyla kamuflaj kabiliyeti ön plana çıkarılarak tanıtılmıştı. Yetkililer, aracın sonar sistemlerine yakalanmadan hareket edebileceğini ve hedefe mühimmat ulaştırma kapasitesine sahip olduğunu açıklamıştı.

Çin, Türk silah teknolojisini mi kopyaladı? Vatoz tasarımı tartışmalara neden oldu

DÜNYA BASINI NE DEMİŞTİ?

Wattozz projesi; ABD, Rusya, Çin, Avrupa ve Orta Doğu basınında "mobil deniz mayını", "vatoz şeklinde kamuflajlı deniz aracı" ve "uzaktan kumandalı saldırı platformu" başlıklarıyla haber olmuştu.

Çin basını projeyi "Şeytan balık" olarak nitelendirirken, ABD medyası ise savaş gemilerine yaklaşabilen mobil bir sistem olarak değerlendirmişti.

BENZERLİK TARTIŞMASI

Tasarım benzerliği nedeniyle sosyal medya kullanıcıları Çin’in Türk konseptinden esinlenmiş olabileceğini öne sürdü.

Uzmanlara göre biyomimetik tasarımlar savunma sanayiinde giderek yaygınlaşıyor.

Benzer form faktörlerinin farklı ülkelerde bağımsız olarak da geliştirilebileceğini ileri sürüldü.

