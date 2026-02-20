İsrail siyasetinde dengeler bir kez daha Netanyahu aleyhine şekilleniyor. Maariv’in 20 Şubat 2026 tarihli anketine göre Başbakan Binyamin Netanyahu’nun koalisyon bloğu 50 sandalyede kaldı ve hükümet kurmak için gereken çoğunluğa ulaşamadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için alarm zilleri çalıyor.

20 Şubat 2026’da yayımlanan Maariv anketine göre Netanyahu’nun koalisyon bloğu 50 sandalyede kalıyor.

Hükümet kurmak için gereken çoğunluk bir kez daha sağlanamadı.

Netanyahu için sonun başlangıcı mı? İsrail basını duyurdu

TABLO DEĞİŞMEDİ

Ankette Likud bir sandalye artarak 26’ya çıkıyor. Otzma Yehudit bir sandalye kaybederek 9’a geriliyor. Shas 8, Birleşik Tora Yahudiliği 7 sandalyede kalıyor. Toplam tablo Netanyahu cephesinde 50 sandalyeye kilitleniyor.

Mavi ve Beyaz yüzde 2,9, Dini Siyonizm yüzde 2,6, Yedekler yüzde 1,3 ve Balad yüzde 1,8 oy oranıyla seçim barajını geçemiyor.

MUHALEFETTE DURUM FARKLI

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un liderliğindeki "Yashar!" partisi ise 13 sandalyeye yükseldi. Demokratlar da 11 sandalyeye çıkıyor.

Naftali Bennett ise 20 sandalyeye gerilemiş durumda.

Netanyahu karşıtı cephede liderlik tartışmaları sürerken blok dağılımı değişmiyor.

"BENNETY YENİ LİDER OLSUN"

Seçimlerde Netanyahu'ya karşı yarışacak muhalefet bloğuna kimin liderlik etmesi gerektiğine ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 44'ü eski Başbakan Naftali Bennett cevabını verdi.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisinin başındaki Yair Lapid'in muhalefet bloğuna liderlik yapması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 16 oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası