Afganistan 5,8 ile sallandı! İlk açıklamalar geldi
Afganistan’ın doğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı bildirilmedi.
- Afganistan'ın doğusunda, Bazarak kenti yakınlarında 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
- Deprem, yerin 90,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
- İlk açıklamalara göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.
- Yetkililer, bölgede olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Afganistan’ın doğusunda yer alan Bazarak kenti yakınlarında 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre sarsıntı, başkent Kabil’in kuzeyinde bulunan Bazarak’ın yaklaşık 38 kilometre kuzeydoğusunda meydana geldi. Depremin yerin 90,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
YETKİLİLERDEN 'ARTÇI' UYARISI
İlk açıklamalara göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
