Hatay'da otomobilin içinden 10 kaçak göçmen çıktı! 1 tutuklama
Hatay’da Antakya-İskenderun kara yolu üzerinde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Durdurulan aracın içerisinden Türkiye’de geçerli oturma izni bulunmayan tam 10 kaçak göçmen çıktı. Küçük bir otomobile 10 kişinin tıka basa doldurulması görenleri şaşkına çevirirken, gözaltına alınan organizatör çıkarıldığı mahkemece "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
