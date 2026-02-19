Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 14.532,67 ile yeni rekorunu test ederken, kapanışı 14.259,90’dan gerçekleştirdi. Yıl başından itibaren endekste gerçekleşen yükseliş ise %26,63 oldu. Öte yandan BİST 100 kapsamında işlem gören 14 hissenin yıl başından itibaren yükseliş trendine katılamadığı görüldü. Analistler, endeksin kritik dirençlere yaklaştığı uyarısında da bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 14.532,67 seviyesini test ederek rekor tazeledi. Ancak endeks günlük kapanışını 14.259,90’dan gerçekleştirdi. Borsanın son 3 işlem gününde 14.400-14.500 direncine takılması dikkatlerde kaçmadı.

BİST 100’de yıl başından itibaren gerçekleşen yükseliş ise %26,63 gibi yüksek bir prime işaret ediyor. Analistler, özellikle son 3 günlük hareketlere dikkat çekerek, endekste “soluklanma” ihtiyacının artmış olabileceği uyarısında bulunuyor.

KÂR SATIŞLARI “OLAĞAN”

Burgan Yatırım tarafından paylaşılan günlük bültende, borsada son dönemde gözlenen yükselişin ardından fiyatlama davranışının daha temkinli bir zemine taşındığı belirtilerek, “Yukarı yönlü denemelerin sınırlı kaldığı bir görünüm öne çıkarken, bu yapı, yatırımcı eğilimlerinde ihtiyatlı duruşun güçlendiğine ve risk alma iştahının kısa vadede dengelendiğine işaret ediyor. Orta ve uzun vadede pozitif çerçevenin korunduğunu düşünmekle birlikte, kısa vadede kâr realizasyonları olağan karşılanmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Yükselen borsada düşen hisseler!

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

Yapı Kredi tarafından yapılan değerlendirmede ise 14.500 hedefini test ederek zayıflama sinyali oluşturan borsada, 14.000 desteğinin kritik olduğu belirtilerek, “Geçtiğimiz hafta 13.300 üzerinde karşılanan ara düzeltmenin ardından yeniden güç kazanan yukarı trendin, dün 14.500 hedef noktasını test ettiğini gözlemliyoruz. Dalgalı seyrin ön plana çıktığı piyasada 14.000 seviyesini destek olarak alıyoruz” denildi. Analizde, borsada 14.000’in altındaki muhtemel seyrin, 13.300’e varabilecek bir düzeltme riski oluşturabileceği uyarısında da bulunuldu.

BORSA YÜKSELİRKEN DÜŞENLER

Bu arada 2026 yılında borsa yükselirken, BİST 100 kapsamındaki şirketlerin bazılarının bu trende katılamadığı da görüldü. 18 Şubat kapanış fiyatlarına göre bu şirketler ve değer kayıpları şöyle gerçekleşti:

-GENIL: 8,15 TL (%-38,57)

-RALYH: 163,40 TL (%-28,55)

-OTKAR: 422,50 TL (%-13,07)

-GRTHO: 250,50 TL (%-12,87)

-KONTR: 10,25 TL (%-11,02)

-EGEEN: 7,255,00 TL (%-10,40)

-PATEK: 19,93 TL (%-9,49)

-SASA: 2,60 TL (%-6,47)

-FENER: 3,27 TL (%-4,39)

-PASEU: 130,40 TL (%-3,76)

-EFOR: 23,30 TL (%-3,72)

-AKSEN: 70,90 TL (%-2,21)

-TSPOR: 1,06 TL (%-0,93)

-IZENR: 9,33 TL (%-0,64)

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

