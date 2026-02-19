BİM’in 20 Şubat 2026 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Teknoloji ürünlerinden beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden tekstil ve oyuncak çeşitlerine kadar geniş ürün yelpazesi raflara gelmeye hazırlanırken fiyat listesi ve öne çıkan fırsatlar tüketicilerin gündemine girdi.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da indirimli ürünleriyle dikkat çeken BİM, 20 Şubat Cuma günü satışa sunacağı aktüel katalogla alışveriş planı yapanların odağında yer aldı. Elektronik ürünlerin ön planda olduğu katalogda ev yaşamına yönelik çok sayıda ürün uygun fiyatlarla satışa çıkacak.

BİM 20 ŞUBAT 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

TCL 32'' Full HD Qled Android TV 8.990 TL

Manin Taşınabilir Fotoğraf Yazıcısı 3.990 TL

Casper Via X45 Cep Telefonu 9.990 TL

Via M45 Cep Telefonu 6.990 TL

BİM Aktüel 20 Şubat 2026: TV,cep telefonu, ankastre set… İşte haftanın indirimli ürünleri

Polosmart Karaoke Mikrofon 599 TL

Polosmart Akıllı Duvar Priz 399 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

Philips Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL

Sunny Led ışıklı Su Isıtıcı Kettle 549 TL

Kumtel Dijital Baskül 399 TL

Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL

Fakir Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL

Fantom Kablolu Dikey Süpürge 1.890 TL

Kadın Pijama Takımı 359 TL

Erkek Pijama Takımı 359 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL

Banyo Paspas Seti 279 TL

Dijital Baskılı Halı 119 TL

Dikiş Seti 95 TL

Uzaktan Kumandalı 1:24 Premium Araçlar 990 TL

Stick Fun Kutu Oyunu 279 TL

Tekli Oyun Hamuru 29 TL

Karanlıkta Parlayan Ay ve Yıldız 79 TL

Ütü Masası 879 TL

Silikon Spatula Seti 59 TL

Silikon Ölçülü Hamur Matı 99 TL

Şekilli Silikon Çikolata Kabı Çeşitleri 35 TL

Erzak Saklama Kabı 12 TL

Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 35 TL

12'li Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 279 TL

Sensörlü Çöp Kovası 599 TL

Çay Fincan Seti 279 TL

Krep Tava 329 TL

Sütlük 209 TL

Borcam Suffle Kabı Çeşitleri 65 TL

Tereyağ Bıçağı 145 TL

Desenli Salata Tabağı 139 TL

