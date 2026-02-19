BİM Aktüel 20 Şubat 2026: TV,cep telefonu, ankastre set… İşte haftanın indirimli ürünleri
BİM’in 20 Şubat 2026 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Teknoloji ürünlerinden beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden tekstil ve oyuncak çeşitlerine kadar geniş ürün yelpazesi raflara gelmeye hazırlanırken fiyat listesi ve öne çıkan fırsatlar tüketicilerin gündemine girdi.
Her hafta olduğu gibi bu hafta da indirimli ürünleriyle dikkat çeken BİM, 20 Şubat Cuma günü satışa sunacağı aktüel katalogla alışveriş planı yapanların odağında yer aldı. Elektronik ürünlerin ön planda olduğu katalogda ev yaşamına yönelik çok sayıda ürün uygun fiyatlarla satışa çıkacak.
BİM 20 ŞUBAT 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
TCL 32'' Full HD Qled Android TV 8.990 TL
Manin Taşınabilir Fotoğraf Yazıcısı 3.990 TL
Casper Via X45 Cep Telefonu 9.990 TL
Via M45 Cep Telefonu 6.990 TL
Polosmart Karaoke Mikrofon 599 TL
Polosmart Akıllı Duvar Priz 399 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL
Philips Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL
Sunny Led ışıklı Su Isıtıcı Kettle 549 TL
Kumtel Dijital Baskül 399 TL
Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL
Fakir Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL
Fantom Kablolu Dikey Süpürge 1.890 TL
Kadın Pijama Takımı 359 TL
Erkek Pijama Takımı 359 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL
Banyo Paspas Seti 279 TL
Dijital Baskılı Halı 119 TL
Dikiş Seti 95 TL
Uzaktan Kumandalı 1:24 Premium Araçlar 990 TL
Stick Fun Kutu Oyunu 279 TL
Tekli Oyun Hamuru 29 TL
Karanlıkta Parlayan Ay ve Yıldız 79 TL
Ütü Masası 879 TL
Silikon Spatula Seti 59 TL
Silikon Ölçülü Hamur Matı 99 TL
Şekilli Silikon Çikolata Kabı Çeşitleri 35 TL
Erzak Saklama Kabı 12 TL
Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 35 TL
12'li Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 279 TL
Sensörlü Çöp Kovası 599 TL
Çay Fincan Seti 279 TL
Krep Tava 329 TL
Sütlük 209 TL
Borcam Suffle Kabı Çeşitleri 65 TL
Tereyağ Bıçağı 145 TL
Desenli Salata Tabağı 139 TL