Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında 22 Şubat Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne kadar hiç yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig'de 7'nci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 14'üncü karşılaşmasına çıkacak olan Trabzonszpor, rakibi karşısında kazanarak, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 13 maçın 8'ini bordo-mavililer kazandı, 5 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Söz konusu karşılaşmalarda 27 gol atan Trabzonspor, kalesinde 11 gol gördü.

SAHASINDA TEK PUANI BU SEZON VERDİ

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021'de 1-0, 2021-2022'de 3-0, 2022-2023'te 3-2, 2023-2024'te 4-2, geçen sezon da 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılırken bu sezon ligin ilk yarısındaki karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken 8 gol yedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

TRABZONSPOR'UN DEPLASMAN MAÇLARI

Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Dış sahada 3 gol yiyen bordo-mavililer, 8 gol atmayı başardı.

