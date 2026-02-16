Bordo mavililerin kalesine gelen son yedi isabetli şutun beşinin golle sonuçlanması ve Onana’nın formsuzluğu takımdaki düşüşü özetliyor.

Trabzonspor, şampiyonluk yarışında olmak ya da olmamak’ maçında sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 yenilerek ‘yokum’ dedi. Bordo mavililer, yarışta Fenerbahçe’nin 6, Galatasaray’ın ise 9 puan gerisine düştü. Özellikle son dönemde Trabzonspor’un İstanbul’un üç büyüklerine karşı bir türlü kazanamaması taraftarını da isyan noktasına getirdi. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı son 16 derbi karşılaşmasında galibiyet yüzü göremedi.

GOL YEME HASTALIĞI

Son üç büyük maçından (Galatasaray 1-5, Beşiktaş 0-2, Fenerbahçe 2-3) puan çıkaramayan bordo mavililerde savunma zafiyeti de dikkati çekiyor. Trabzonspor’un kalesine gelen son yedi isabetli şutun beşinin golle sonuçlanması, savunma ve kaleci Onana’nın performansındaki düşüşü gözler önüne seriyor. Borda mavililer, maçta birçok istatistikte Fenerbahçe’ye üstün olsa da kolay gol yeme hastalığı yüzünden sahadan boynu bükük ayrıldı.

FENERBAHÇE KÂBUSU

Trabzonspor’un sahasında 10 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken Fatih Tekke, Süper Lig kariyerinde en fazla karşılaştığı rakibi olan Fenerbahçe’ye karşı henüz galibiyet (3 beraberlik, 5 mağlubiyet) sevinci yaşayamadı.

