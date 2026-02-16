İğnesiz, acısız şeker ölçümü! Türk bilim adamları geliştirdi
Aksaray Üniversitesinde nefesten şeker ölçümü sağlayan bir sensör sistemi geliştirildi. Sistem saat, kolye, yüzük ya da maske gibi giyilebilir cihaz formuna hazır hâle geldi.
- Aksaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Bayraklı, şeker hastaları için acı veren iğneli yöntemi ortadan kaldıran bir sistem geliştirdi.
- Geliştirilen sistem, nefes analizine dayanıyor ve yüzde 100 doğruluk oranı sunuyor.
- Yeni yöntem, parmak delmeye gerek kalmadan diyabet takibi yapılmasını sağlıyor.
- Oksijen temelli analiz sayesinde ölçüm maliyetleri önemli miktarda düşüyor.
- Cihaz, prototip aşamasını geçti ve taşınabilir, giyilebilir formlara dönüştürülüyor.
- Hastanelerde 150 hasta üzerinde yapılan klinik çalışmalarda çok olumlu sonuçlar elde edildi.
Şeker hastalarının ölçüm için kullandığı acı veren iğneli yöntemi tarih yapacak bir buluş gerçekleşti. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Bayraklı tarafından geliştirilen sistem nefes analizine dayanıyor.
Yüzde 100 doğruluk oranına sahip olan sistem, oksijen temelli analiz yöntemiyle ölçüm maliyetini önemli miktarda düşürüyor. Geliştirdikleri yöntemle artık iğneye ve parmak delmeye gerek kalmayacağını, sadece nefes havası analiz edilerek diyabet takibi yapılabileceğini anlatan Bayraklı çalışmanın prototip aşamasını geçtiğini belirterek şu anda cihazın taşınabilir hâle getirildiğini söyledi.
Bayraklı, “Bundan sonraki süreçte saat, kolye, yüzük ya da maske gibi insan vücuduna giyilebilir forma hazır hâle geldi. Hastanede klinik çalışmalara başladık ve 150 hasta üzerinde yaptığımız analizlerde çok olumlu sonuçlar elde ettik” dedi.