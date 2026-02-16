Aksaray Üniversitesinde nefesten şeker ölçümü sağlayan bir sensör sistemi geliştirildi. Sistem saat, kolye, yüzük ya da maske gibi giyilebilir cihaz formuna hazır hâle geldi.

Şeker hastalarının ölçüm için kullandığı acı veren iğneli yöntemi tarih yapacak bir buluş gerçekleşti. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Bayraklı tarafından geliştirilen sistem nefes analizine dayanıyor.

Yüzde 100 doğruluk oranına sahip olan sistem, oksijen temelli analiz yöntemiyle ölçüm maliyetini önemli miktarda düşürüyor. Geliştirdikleri yöntemle artık iğneye ve parmak delmeye gerek kalmayacağını, sadece nefes havası analiz edilerek diyabet takibi yapılabileceğini anlatan Bayraklı çalışmanın prototip aşamasını geçtiğini belirterek şu anda cihazın taşınabilir hâle getirildiğini söyledi.

Bayraklı, “Bundan sonraki süreçte saat, kolye, yüzük ya da maske gibi insan vücuduna giyilebilir forma hazır hâle geldi. Hastanede klinik çalışmalara başladık ve 150 hasta üzerinde yaptığımız analizlerde çok olumlu sonuçlar elde ettik” dedi.

