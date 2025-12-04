Dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden biri olan kahve için uzman isim uyardı. Düzenli kahve tüketen kişilerde Tip 2 diyabet gelişme riskinin yüzde 20 ila 30 oranında azaldığını söyleyen uzman isim, “Günde 4-5 fincan sınırı aşılmamalı” dedi. Günde 2-3 fincan kahve içen bireylerde Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının da daha düşük oranda görüldüğü ortaya çıktı. İşte kahvenin bilinmeyen faydaları…

Kahvenin hürce korucuyu özelliği de bulunuyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, sık sık kahve tüketenlere bilinmeyen tehlikeleri hatırlatarak uyardı. “ENERJİ VERİCİ BİR İÇECEK DEĞİL” Kahvenin diyabet ile ilişkisine dair açıklamalar yapan uzman isim şunları söyledi: Kahve, beslenmede antioksidan alımının en önemli kaynaklarından biridir. İçeriğinde yer alan klorojenik asit ve polifenoller, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarını azaltmaktadır. Bu sayede yalnızca enerji verici bir içecek değil, aynı zamanda hücre koruyucu bir bileşen olarak da değerlendirilmektedir.

Kahve tüketiminde 5 fincan sınırına dikkat etmek gerek “5 FİNCAN SINIRINI AŞMAMAK GEREK” Uzman isim "Düzenli kahve tüketen bireylerde Tip 2 diyabet gelişme riskinin yüzde 20 ila 30 oranında azaldığını gösteriyor. Ancak günde 4-5 fincan sınırını aşmamak gerekiyor" dedi.

3 fincan içenlerde Parkinson ve Alzheimer hastalıkları daha az görülüyor “PARKİNSON VE ALZHEİMER DAHA DÜŞÜK” Kahve içenlerde Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının daha az görüldüğünü belirten Erden şu noktalara dikkat çekti: Ölçülü kahve tüketiminin kalp hastalığı riskini artırmadığı, hatta bazı durumlarda koruyucu olabileceği yönünde bulgular mevcuttur. Günde 2-3 fincan kahve içen bireylerde Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının daha düşük oranda görüldüğü de bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir.

SİROZ RİSKİNİ AZALTIYOR Araştırmaların, kahvenin karaciğer sağlığı üzerinde de olumlu etkiler gösterdiğini aktaran Diyetisyen Erden düzenli kahve tüketiminin karaciğer yağlanması, fibrozis ve siroz riskini azaltabildiğini; kafeinsiz kahvenin de benzer sonuçlar doğurmasının bu etkinin yalnızca kafeinden değil, kahvenin bitkisel bileşiklerinden kaynaklandığını ifade etti.

Kahve içenlere su tüketimi uyarısı DİYABET RİSKİNİ DE AZALTIYOR Düzenli kahve tüketen bireylerde Tip 2 diyabet gelişme riskinin yüzde 20 ila 30 oranında azaldığını söyleyen uzman isim, günlük 400 mg kafein yani yaklaşık olarak 4-5 fincan kahve sınırının aşılmaması uyarısında bulundu. SU TÜKETİMİ DE ÖNEMLİ Sade ve şekersiz kahvelerde etkinin daha çok olduğunu işaret eden Erden, “Kahvenin diüretik etkisi olduğu için su yerine geçmeyeceğini dikkate almakta fayda var” diyerek günlük su tüketiminin önemine de vurgu yaptı.

Editör:ESMA KARAYEL

