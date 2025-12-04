CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Fenerbahçe Medicana, deplasmanda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ikinci hafta maçında kritik bir galibiyet hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi heyecanı İtalya’da sürüyor. B Grubu’nun güçlü takımlarından Igor Gorgonzola ile temsilcimiz Fenerbahçe Medicana karşılaşıyor. İlk maçını kazanarak turnuvaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, ikinci sınavını deplasmanda verecek. Sporseverler ise “Igor Gorgonzola-Fenerbahçe Medicana maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorularını merak ediyor.

IGOR GORGONZOLA - FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta karşılaşması, 4 Aralık Perşembe akşamı oynanacak. Mücadele, İtalya’nın Novara kentinde bulunan Pala Igor Gorgonzola Salonu’nda gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Medicana, bu kritik maçta gruptaki avantajını sürdürmeyi hedefliyor.

Maç TSİ 20.00’de başlayacak. Fenerbahçe Medicana’nın Benfica karşısındaki 3-0’lık galibiyeti sonrası gözler bu karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Rakip Igor Gorgonzola da ilk haftada Polonya temsilcisi Budowlani’yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek gücünü göstermişti.

Igor Gorgonzola-Fenerbahçe Medicana maçı hangi kanalda, saat kaçta? CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi!

IGOR GORGONZOLA - FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Medicana taraftarlarının merakla beklediği karşılaşma TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Müsabaka, şifresiz olarak hem uydu hem de dijital platformlar üzerinden izlenebilecek. TRT Spor, aynı zamanda maçın ulusal erişimle voleybolseverlerle buluşmasını sağlayacak.

Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan da yayın ekranlara gelecek. Fenerbahçe Medicana taraftarları, mücadeleyi TRT Spor’un web üzerinden canlı yayın hizmetiyle de takip edebilecek.

Igor Gorgonzola-Fenerbahçe Medicana maçı hangi kanalda, saat kaçta? CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi!

ALESSIA ORRO OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe Medicana’nın İtalyan yıldızı Alessia Orro’nun durumu maç öncesi belirsizliğini koruyor. Yaklaşık 10 gün önce sağ hamstring bölgesinden sakatlanan oyuncunun, karşılaşmada forma giymesi düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor

Haberle İlgili Daha Fazlası