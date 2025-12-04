Kasımpaşa, teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu. Türkiye'de daha önce Kayserispor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'ü de çalıştıran 52 yaşındaki Gürcü antrenör, 25 Haziran'da lacivert-beyazlı kulüpte göreve başlamıştı. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da geçtiğimiz hafta İlhan Palut istifa etmiş, yerine Recep Uçar gelmişti.

Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında RAMS Başakşehir'e sahasında 3-1 mağlup olan Kasımpaşa, 13 puanla düşme potasının bir puan üzerinde 14'üncü sırada yer alıyor. İstanbul ekibinde kötü gidişin faturası Şota Arveladze'ye kesildi.

Kasımpaşa-Başakşehir maçı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR SPOR Çaykur Rizespor açıkladı: Yeni teknik direktör belli oldu

15 MAÇTA GİTTİ

Geçtiğimiz haziran ayında Burak Yılmaz'ın ardından sözleşme imzalayan deneyimli teknik direktörün Kasımpaşa macerası 15 maç (Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda bir karşılaşma) sürdü.

Futbolculuk kariyerine 2008 yılında nokta koyan Şota, 2012-2015 yılları arasında Kasımpaşa'nın başında yer almıştı.

Şota Arveladze

KASIMPAŞA TEŞEKKÜR ETTİ

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası