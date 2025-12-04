Ocak ayında ekrana gelmesi beklenen Survivor yeni sezon için hazırlıklar sürerken, yarışmacı listesi de adım adım paylaşılmaya devam ediyor. Survivor 2026’nın kadrosu netleşmeye devam ederken, yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden yaptığı yeni duyuruyla gönüllüler takımının erkek yarışmacılarını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta gönüllüler takımında yer alacak kadın yarışmacıları duyuran Acun Ilıcalı, bu kez aynı takımın erkek isimlerini takipçileriyle paylaştı. Ilıcalı paylaşımında yarışmacılara başarı dileklerinde bulunarak yeni sezonun oldukça iddialı geçeceğini belirtti.

SURVIVOR 2026 GÖNÜLLÜLER ERKEK YARIŞMACILARI

Acun Ilıcalı’nın duyurusuna göre Survivor 2026 gönüllüler takımında mücadele edecek erkek yarışmacılar şu isimlerden oluşuyor:

Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam ve Ramazan Sarı.

Daha önce duyurulan kadın isimler ise Sude Demir, Lina Hourich, Nisanur Güler, Başak Cücü ve Gözde Bozkurt olmuştu. Böylece gönüllüler kadrosu büyük ölçüde tamamlanmış oldu.

ÜNLÜLER TAKIMINDA İDDİALI İSİMLER

Survivor’ın merakla beklenen ünlüler takımında yer alacak isimler de art arda açıklanıyor. Şu ana kadar açıklanan yarışmacılar arasında müzik, spor ve oyunculuk dünyasından tanınan birçok isim bulunuyor.

Ünlüler takımında yarışacağı duyurulan isimler şöyle:

Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel ve Seren Ay Çetin.

Survivor 2026’nın hem ünlüler hem gönüllüler listesi şimdiden büyük ilgi toplarken, izleyiciler yeni sezon için gün saymaya başladı. Yarışmanın, önceki yıllara göre daha zorlu parkurlar ve daha güçlü bir rekabet sunacağı tahmin ediliyor.

