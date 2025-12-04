Sultangazi'de kapüşonlu hırsızlar, girdikleri iki ayrı adresten onlarca çift ayakkabı çaldı. O anlar, apartmanlarda bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sultangazi'de iki ayrı mahallede apartmanlara giren iki şüpheli, beğendikleri ayakkabıları yanlarında getirdikleri poşetlere doldurup çaldı. Sultançiftliği Mahallesi'nde de bir apartmana girerek katları tek tek gezen şüpheli, beğendiği ayakkabıları çaldı. 50. Yıl Mahallesi'nde ise apartman kapısının güvenlik şifresini öğrenen bir diğer şüpheli, şifreyi girdikten sonra içeriye girerek girişte bulunan ayakkabı dolabındaki pahalı ayakkabıları yanına getirdiği poşete doldurdu.

RAHATLIKLARI 'PES' DEDİRTTİ

Şüphelinin apartman girişinde bulunan güvenlik kamerasını fark ettiği ve tanınmamak için kapüşonuyla yüzünü kapatmaya çalıştığı görülürken, her iki şüphelinin de rahat tavırları 'pes' dedirtti.

Apartmanlara dadandılar! Ayakkabı hırsızları kamerada

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızların ayakkabıları çaldığı anlar, binalarda bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde ilk şüphelinin önce katları gezdiği ve beğendiği ayakkabıları yanındaki poşete doldurduğu, ardından ise binadan ayrıldığı görülürken; diğer şüphelinin ise önceden öğrendiği apartman girişindeki kapının şifresini girip içeriye girdikten sonra güvenlik kamerasını fark ettiği ve kapüşonla yüzünü gizlemeye çalıştığı, ardından ise ayakkabı dolabında bulunan beğendiği bazı ayakkabıları çalarak yanındaki poşete doldurduktan sonra binadan ayrıldığı görülüyor.

