Olympiakos - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu! Sarı-lacivertliler son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek isterken Yunan temsilcisi de kendi sahasında avantajı elinde tutmayı hedefliyor.

Fenerbahçe ile Olympiakos, EuroLeague’de bugüne kadar 36 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 18, Olympiakos 18 galibiyet elde ederek rekabette dengeyi korudu.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda üstünlük sarı-lacivertlilerdeydi. Fenerbahçe, İstanbul'da 82-71, deplasmanda ise 87-77 kazanarak önemli bir avantaj sağlamıştı.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?



EuroLeague’de heyecan devam ederken Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasındaki kritik mücadele basketbolseverlerin gündeminde. Olympiakos - Fenerbahçe Beko basketbol maçı şifreli şekilde S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Zorlu EuroLeague mücadelesi Olympiakos - Fenerbahçe Beko basketbol maçı 5 Aralık Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO İSTATİSTİKLERİ

EuroLeague’in son şampiyonu Fenerbahçe bu sezonun ilk 8 maçında 5 mağlubiyet almasına rağmen ASVEL karşılaşmasıyla başlayan süreçte üst üste 5 galibiyet elde ederek güçlü bir çıkış yakaladı.

En son Virtus Bologna’yı mağlup eden sarı-lacivertliler, yükselen performansını devam ettirmek istiyor.

Bu sezon istatistiklerine bakıldığında Fenerbahçe 79.6 sayı, 35.5 ribaund ve 16.8 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Olympiakos 86.4 sayı, 37.6 ribaund ve 19.1 asist ortalamalarıyla dikkat çekiyor.

Skor katkılarında Fenerbahçe’de Wade Baldwin 14.3 sayı ortalamasıyla öne çıkarken, Olympiakos cephesinde Tyler Dorsey 17.8 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.

