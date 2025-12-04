Süper Lig'de haftanın hakemleri: Yasin Kol kararı gündem oldu
Trendyol Süper Lig'in 15'nci haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. MHK'nın, Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki yönetimiyle sarı-kırmızılı kulübün tepkisini çelen Yasin Kol ile ilgili kararı dikkat çekti.
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten Yasin Kol , Eyüpspor-Kayserispor maçında görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK); Süper Lig'in 15'inci haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol, 6 Aralık Cumartesi günü Eyüpspor - Kayserispor karşılaşmasını yönetecek.
5 Aralık Cuma
20.00 Galatasaray-Samsunspor: Mehmet Türkmen
6 Aralık Cumartesi
14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
7 Aralık Pazar
14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
8 Aralık Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır