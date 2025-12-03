G.Saray yönetimi, derbi hakemi Yasin Kol’u TFF’ye şikâyet etti. Sarı kırmızılılar Kol’un taraflı düdükleriyle derbinin sonucunu etkilediğini dile getirirken, bu sezon aleyhlerine yapılan hatalar ile hakemlerin F.Bahçe lehine verdiği kararların izlenmesi için TFF’ye flash bellek bıraktı.

Bir derbi daha futboluyla değil olaylarıyla ve hakem kararlarıyla gündemde… Kadıköy’de tarihî rakibi Fenerbahçe’ye son yıllarda büyük üstünlük kuran Galatasaray, kazanmak üzere olduğu bir derbiyi 90+5’te yediği golle berabere bitirdi. Ancak maçta hakem Yasin Kol’un verdiği kararlar sarı kırmızılıların büyük tepkisini çekti. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu dün Riva’ya giderek Yasin Kol’un yönetiminden şikâyetçi oldu. Kol’un Fenerbahçe’yi kolladığını söyleyen sarı kırmızılılar “Hakemler çok yetersiz, ligin gidişatı konusunda endişelerimiz var” çıkışında bulundu.

SİSTEMATİK ŞEKİLDE

Sarı kırmızılı yönetimin sadece derbi maçta yaşanan pozisyonları değil bu sezon aleyhlerine verilen bütün kararları ve Fenerbahçe lehine verilen hakem kararlarını içeren videoları, bir flash bellek içinde TFF yönetimine teslim etti. Bu görüntülerin izlenmesini talep eden ve haklılıklarının görünmesini isteyen Başkan Dursun Özbek’in, “Biz bugün buraya sadece derbi maçta yaşanan kötü yönetim için gelmedik. Geride kalan haftalarda sanki sistematik şekilde aleyhimize sürekli hakem hataları yapılırken, rakibimizin lehine hatalar yapılıyor. Bu durumdan son derece rahatsızız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

NASIL CEZASIZ KALIR?

Duran’a sevk çıkmaması G.Saray kanadında öfkeye sebep oldu. Sarı kırmızılı yönetim, Ederson’un geçtiğimiz hafta rakip taraftara yaptığı hareketin cezasız kalmasının diğer oyuncuları da cesaretlendirdiğini ve Duran’ın yaptığı hareketin bardağı taşırdığını vurguladı. Yönetim, benzer bir hareketten İcardi’nin ceza aldığını da hatırlattı.

