Çocuklar için alarm zilleri! Öfke kontrolü müfredata girmeli
İstanbul’da 17 yaşındaki öğrencinin bir öğretmeninin ölümüne sebep olması ve bir öğretmen ile bir öğrenciyi yaralaması çocuklarda artan şiddet eğilimini tekrar gündeme getirdi.
- Çocuk ve ergen psikiyatristi Doç. Dr. Hakan Öğütlü, çocuklarla ilgili alarm zilinin çaldığını söyledi ve son olayda çocuğun hem akranlarına hem de öğretmenlerine zarar vermekten çekinmemesinin tek boyutlu bir problem olmadığını belirtti.
- Öğütlü, son dönemde şiddetin giderek artan bir trend hâlinde normalleştiğini ve çocukların şiddeti bir çözüm aracı olarak gördüğünü ifade etti.
- Okullarda otorite figürlerinin etkisini kaybettiğine dikkat çeken Öğütlü, öğretmenlere ve okul idarecilerine olan saygının azaldığını, bunun da gençlerin dürtüsel davranışlarını öğretmenlerine sergilemelerine yol açtığını kaydetti.
- Öğütlü, olumlu okul ikliminin hem öğrenci hem de öğretmen için kurulması gerektiğini, öğretmenin can güvenliğinden endişe ettiği bir ortamda eğitimden bahsetmenin mümkün olmadığını dile getirdi.
- Rehberlik hizmetlerinin daha etkin çalışmasının önemine vurgu yapan Öğütlü, öfke problemi olan, dışlanmış çocukların tespit edilip tedavi edilmesinin, ailelerinin de sürece dâhil edilerek psiko eğitim ve danışmanlık almasının gerektiğini söyledi.
- Bu tarz şiddet olaylarına karışan çocuklara özellikle sıfır tolerans politikası uygulanması gerektiğini belirten Öğütlü, müfredata öfke kontrolü, kriz yönetimi gibi eğitimlerin eklenmesi gerektiğini ekledi.
Son olayda çocuğun hem akranlarına hem de öğretmenlerine zarar vermekten çekinmemesinin tek boyutlu bir problem olamayacağını kaydeden Öğütlü, son dönemde şiddetin giderek artan bir trend hâlinde normalleştiğini, çocukların şiddeti bir çözüm aracı olarak gördüğünü ifade etti.
ÖĞRETMENLER ENDİŞELİ
Daha önceki yaşanan olaylara da atıfta bulunarak okullarda otorite figürlerinin etkisini kaybettiğine dikkat çeken Öğütlü, “Öğretmenlere, okul idarecilerine olan saygı azaldı. Bunların da zayıflaması ile beraber maalesef gençler o dürtüsel hareketlerini, davranışlarını öğretmenlerine sergileyebiliyor” dedi.
Olumlu okul iklimini hem öğrenci hem de öğretmen için kurmak gerektiğini belirten Öğütlü, öğretmenin can güvenliğinden endişe ettiği bir ortamda eğitim faaliyetlerinden bahsetmenin mümkün olmadığını dile getirdi.
AİLELER DE TEDAVİ EDİLMELİ
Rehberlik hizmetlerinin daha etkin çalışmasının önemine vurgu yapan Öğütlü, “Öncelikle önden risk taşıyan, öfke problemi olan, biraz daha dışlanmış çocuklar tespit edilip onlara yönelik tedavi, özellikle psikiyatrik tedavinin sunulması çok önemli. Böyle çocukların aileleri de sürece dâhil edilerek, ailelere de tedavi uygulanmalı, psiko eğitim, danışmanlık faaliyetleri verilmeli. Aile içinde de her ortamda olduğu gibi güvenlik tedbirleri uygulanmalı. Bu tarz şiddet olaylarına karışan çocuklara özellikle sıfır tolerans politikası uygulanmalı. Yine müfredata öfke kontrolü, kriz yönetimi, çatışmalar nasıl çözülür, gibi eğitim eklenerek tüm çocuklara bu beceriler kazandırılmalı” diye konuştu.