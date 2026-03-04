İstanbul’da 17 yaşındaki öğrencinin bir öğretmeninin ölümüne sebep olması ve bir öğretmen ile bir öğrenciyi yaralaması çocuklarda artan şiddet eğilimini tekrar gündeme getirdi.

ESMA ALTIN - Yaşanan olayın ciddiyetine dikkati çeken çocuk ve ergen psikiyatristi Doç. Dr. Hakan Öğütlü, çocuklarla ilgili alarm zilinin çaldığını söyledi.

Son olayda çocuğun hem akranlarına hem de öğretmenlerine zarar vermekten çekinmemesinin tek boyutlu bir problem olamayacağını kaydeden Öğütlü, son dönemde şiddetin giderek artan bir trend hâlinde normalleştiğini, çocukların şiddeti bir çözüm aracı olarak gördüğünü ifade etti.

Çocuklar için alarm zilleri! Öfke kontrolü müfredata girmeli

ÖĞRETMENLER ENDİŞELİ

Daha önceki yaşanan olaylara da atıfta bulunarak okullarda otorite figürlerinin etkisini kaybettiğine dikkat çeken Öğütlü, “Öğretmenlere, okul idarecilerine olan saygı azaldı. Bunların da zayıflaması ile beraber maalesef gençler o dürtüsel hareketlerini, davranışlarını öğretmenlerine sergileyebiliyor” dedi.

Olumlu okul iklimini hem öğrenci hem de öğretmen için kurmak gerektiğini belirten Öğütlü, öğretmenin can güvenliğinden endişe ettiği bir ortamda eğitim faaliyetlerinden bahsetmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

AİLELER DE TEDAVİ EDİLMELİ

Rehberlik hizmetlerinin daha etkin çalışmasının önemine vurgu yapan Öğütlü, “Öncelikle önden risk taşıyan, öfke problemi olan, biraz daha dışlanmış çocuklar tespit edilip onlara yönelik tedavi, özellikle psikiyatrik tedavinin sunulması çok önemli. Böyle çocukların aileleri de sürece dâhil edilerek, ailelere de tedavi uygulanmalı, psiko eğitim, danışmanlık faaliyetleri verilmeli. Aile içinde de her ortamda olduğu gibi güvenlik tedbirleri uygulanmalı. Bu tarz şiddet olaylarına karışan çocuklara özellikle sıfır tolerans politikası uygulanmalı. Yine müfredata öfke kontrolü, kriz yönetimi, çatışmalar nasıl çözülür, gibi eğitim eklenerek tüm çocuklara bu beceriler kazandırılmalı” diye konuştu.

