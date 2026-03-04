Suriye’deki iç savaştan yararlanarak Türkiye’nin güneyinde kurmaya çalıştığı terör koridoru hayalleri suya düşen PKK, bu sefer İran’daki savaşı fırsata çevirme planları yapıyor.

YILMAZ BİLGEN - İran ile ABD-İsrail savaşı bütün dehşetiyle sürüyor. ABD yönetimi rejimi yıkma planları yapıyor. Ülkeye siyonist füzeleri yağarken terör örgütü PKK ise yine karışıklıktan yararlanma hayalleri kuruyor. Örgütün İran kolu PJAK ve bileşenlerinin, II. Dünya Savaşı’nda Barzani’nin kurduğu Mahabad Cumhuriyeti benzeri bir yapılanma için plan yaptığı belirtiliyor. Bu çerçevede terör örgütünün Güney Azerbaycan’da 40 bin kilometrekarelik Türk illerine göz diktiği öğrenildi.

Geçen hafta İran’da dikkat çekici bir gelişme yaşanmış, 5 PKK bileşeni İran Kürdistanı Siyasi Güçleri Koalisyonu’nu kurmuştu. Mossad ile görüşen koalisyonun, İsrail’e 100 bin kişilik ordu sözü verdiği belirtiliyor. İsrail’in terör örgütüne alan açmak için yüzlerce noktayı vurduğu belirtiliyor. Terör oluşumuna Halkın Mücahitleri oluşumunun da destek verdiği kaydedildi.

TÜRK İLLERİNE YÖNELECEK

Gazetemize konuşan bir güvenlik kaynağı, Türkiye-Azerbaycan sınırında yaşanacak bir korsan girişime karşı teyakkuzda olduklarını söyledi. Ankara’da görüştüğümüz bir yetkili, İran’daki Türk nüfus ve Türk illerine yönelecek tecavüzlere gerekli cevabın verileceğini vurguladı.

Güney Azerbaycan’a bağlı Sayıngala Türklerinden Araştırmacı-Aktivist Efsane Afşar, bölgeye düşen her bombanın belirlenmiş bir strateji dahilinde fırlatıldığını kaydetti. Afşar “İran PKK’sı PJAK, geçtiğimiz günlerde Suriye SDG korsan yapılanmasının kopyasını İran’da ilan etti. Ardından ordu içerisinde görevli tüm Kürtlerin firar ederek kendilerine katılması için çağrı yaptı. İsrail’den aldıkları destekle sahayı kara saldırıları için uygun hâle getiriyorlar. Güney Azerbaycan’da 200’den fazla nokta vuruldu. Bunlar çoğunlukla stratejik geçit ve karakollardan oluşuyor. Yine PJAK’ın yağmalaması için silah depolarını bombaladılar. Ardından cezaevleri vuruldu. Merivan, Piranşehir’de terör destekçisi mahkûmlar PJAK tarafından serbest bırakıldı” dedi.

İLK HEDEF URMİYE

Korsan Kürdistan kurmak için ayaklanan bölücülerin 1979’da Sulduz ve Sayınkala dâhil onlarca Türk beldeyi bastığını ve 4 binden fazla sivil Türk’ü katlettiğini hatırlatan Efsane Afşar, şunları söyledi: Şimdi de ilk hedefleri Urmiye’yi ele geçirmek. Şehirlerde hücre yapılanmaları hazır durumda. İsrail’in yardımıyla Türk şehirlerine köylerine saldırı planları yapıyorlar. Önce Bazergan’ı ele geçirecekler. Ardından Türkiye sınırı boyunca Sulduz, Maku, Culfa, Hoy, Çaldıran’a bayrak çekerek geçici yönetim ilan edecekler. Bu hattı Urmiye, Soğukbulak, Sayınkala, Koşacay’dan Tikan’a kadar uzatıp Türkiye ile İran’daki Türkler arasına kalın bir set çekecekler. Şu an kimin ne zaman nereye ve nasıl saldıracağı net. PKK-PJAK rejimle hiçbir cephede savaşmayacak. Yegâne hedef Güney Azerbaycan’ı da içine alan İran Kürdistanı’nın sınırlarını belirlemek. Tüm hazırlıkları bunun için. Daha şimdiden Ağtepe, Bazergan, Mehran geçitleri, Saruca, Civanmert, Daşağıl, Beykendi, Göycuk, Zive Dağları gibi kritik geçitler ve yüksek noktalara yerleşiyorlar. Kızköprüsü, Sancut, ve Bukan’dan saldırmaya başladılar bile.

TÜRKLERİ ESİR ALACAKLAR

İsrail, Barzani ve Talabani ile de görüştü. İsrail Kürtlere Suriye’de veremediği desteği İran’da sağlama sözü verdi. Güney Azerbaycan’ı da işgal ederek kurulacak teröristan sayesinde hem 35 milyon Türk’ü bir anlamda esir alacak hem de sınırdan bir tür Türkiye’ye kuşatma kalkanı oluşturacak. Irak’tan sağlanacak destekle ilgili İlam, Serdeşt, Merivan, Bane Zerkolzahab üzerinden güvenli bir destek koridoru açıyorlar. İsrail’in sağlayacağı hava kalkanı ile hem Türkiye, Suriye ve Irak’tan gelen Kürt teröristleri hem de sayıları 15 bin civarında olması beklenen Halkın Mücahitleri militanları bu koridordan İran’a taşınacak. Halkımız ciddi anlamda endişeli. Türkler silahsız ve herhangi bir savaş hazırlığı yok. PJAK 40 yıldır bu savaşa hazırlanıyor. Mevcut faaliyetler ve yürüttükleri propagandaya bakarak büyük bir katliama hazırlandıklarını görüyoruz. Şayet sınırı kapatıp bizi kuşatmaya alırlarsa en az 70-80 bin sivilin öldürülme tehlikesi var. Hepimizin tek umudu Türkiye. Bizim doğduğumuz belde burası ancak anavatan olarak her Türk gibi Anadolu’yu biliriz. Yine böyle bir felaket durumunda Azerbaycan’ımızın da kayıtsız kalmayacağını ümit ediyoruz.

