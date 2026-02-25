Şer ittifakına MİT darbesi! Türkiye'nin hamleleri PKK-İsrail iş birliğini bitirdi
İsrail, terör örgütü PKK ile bir yılda 11 görüşme yaptı ve Esad sonrası “devlet” sözü verdi. Ancak MİT’in Öcalan üzerinden sürdürdüğü projeler PKK’yı köşeye sıkıştırdı ve PKK İsrail’e “hayır” demek zorunda bırakıldı.
- İsrail, PKK-SDG'lilere Suriye'deki Baas rejiminin düşüşü ve Ruslarla anlaştıkları mesajını verdi.
- PKK-SDG temsilcisi İlham Ahmed, Suriye'nin yıkılmasını istemediklerini ve Esad ile iyi ilişkiler içinde olduklarını belirtti.
- Mamsani'ye göre Türkiye, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Öcalan üzerinden yürüttüğü projeyi İsrail'in teklifine tercih etti.
- PKK elebaşları, İsrail'in özerk bölge teklifini Öcalan'ın fiziki özgürlüğü ve Terörsüz Türkiye süreci nedeniyle Kıbrıs ve Malta'daki görüşmelerde geri çevirdi.
- İlham Ahmed, Malta'da da İsraillilere Türkiye-Öcalan perspektifinde kalacaklarını ve demokratik Suriye'ye bağlı olduklarını söyledi.
- Suriye'deki Kürt aktivist Dr. Mehdi Davut, PKK militanlarına yönelik halkta büyük öfke olduğunu ve örgütün infazlar artırdığını belirtti.
YILMAZ BİLGEN - Gazetemizin defalarca gündeme taşıdığı terör örgütü PKK-İsrail görüşme trafiğini İsrail-Kürdistan ittifakı Başkanı Şerzad Mamsani itiraf etti. Mamsani İsrail kanadının Suriye-Rojova özerk bölgesi konusunda uzun yıllardır çaba sarf ettiğini ve son bir yıllık süreçte bu yönde 11 görüşme gerçekleştiğini anlattı.
Baas rejiminin düşüşünden 15 gün öncesinde PKK-İsrail’in Kıbrıs’ta bir araya geldiğini söyleyen Mamsani’nin verdiği bilgiye göre, İsrailli yetkililer, PKK-SDG’lilere, “Esad düşüyor, Ruslarla anlaştık, yeni döneme hazırlıklı olun” mesajını iletti.
Terör örgütünün Suriye’deki PKK-SDG’sini temsil eden terörist ele başlardan İlham Ahmed ise, Suriye’nin yıkılmasını istemediklerini ve Esad’la iyi ilişkiler içerisinde olduklarını söyledi.
Kudüs’te yaşayan Mamsani, “İşte bu aşamada Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Dışişleri Bakanlığının rolü çok daha belirgin hâle geldi. Rojava’nın geleceğine ilişkin Türkiye’nin Öcalan üzerinden sürdürdüğü proje İsrail’in teklifine tercih edildi. Bütün süreç, ‘Türkiye’nin sınırında kendisine tehdit oluşmaması’ çerçevesinde şekillendirildi” dedi.
İSRAİL’E ÖCALAN RESTİ
Mamsani, PKK’lı terör elebaşlarının, Kıbrıs’taki görüşmede, İsrail’in “özerk bölge” teklifini, Öcalan’ın fiziki özgürlüğü ve devam eden Terörsüz Türkiye sürecini gerekçe göstererek geri çevirdiğini vurguladı. İsrailli yetkililerin Kıbrıs’ın ardından Malta’da da PKK’lı terör elebaşları ile bir toplantı yaptığını kaydeden Mamsani, İsrail’in ısrarla aynı teklifleri burada da dile getirdiğini belirtti.
Mamsani, “İlham Ahmed de Kıbrıs’ta olduğu gibi Malta’da da İsraillilere net olarak, Türkiye-Öcalan perspektifinde kalacaklarını ve demokratik Suriye’ye bağlı olduklarını söyledi. Bu cevap İsrail heyetini kızdırdı ve ‘Dört ülkede 80 milyon nüfusunuz var ve henüz bir devletiniz yok. Önce devletinizi kurun sonra diğer milletler ve ülkelerle ilgili konuşun’ tepkisini gösterdi” dedi.
TERÖRİSTLER KORKUYOR
Öte yandan, Suriyeli Kürt aktivistlerden Dr. Mehdi Davut, Kamışlı başta olmak üzere Haseke ve diğer beldelerde PKK militanlarına çok büyük öfke olduğunu belirtti. Örgütün militanlarının sokağa çıkmaktan korktuğunu vurgulayan Davut, “Binlerce aile geçen 10 yılda ellerinden alınan evlatlarının akıbetini soruyor. Kendilerine bunca ölüm, yokluk ve yıkımı yaşatanların hesap vermesini istiyorlar. Örgüt ise tüm bu baskılardan kurtulmak için yeni kurbanlar arıyor. Bölgede infazlar arttı. Bazı kişilere kendi mezarlarını kazdırıp diri diri gömüyorlar” dedi.