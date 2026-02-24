Çinli otomotiv devi Chery, pikap pazarına yönelik bir hamle yaparak ilk dizel şarj edilebilir hibrit (Diesel PHEV) motoruna sahip pikap modelini 2026 yılı sonunda satışa sunmaya hazırlanıyor.

Chery, Avustralya'da düzenlediği etkinlikte yeni pikap modelinin örtüsünü kaldırdı. Sektördeki BYD Shark 6 veya GWM Cannon Alpha gibi modeller benzinli hibrit sistemleri tercih ederken, Chery ezber bozarak 2.5 litrelik turbo dizel motoru elektrikli bir motorla birleştiren PHEV sistemini tanıttı.



Chery, bu yeni dizel motorun yüzde 47 termal verimlilik oranına sahip olduğunu iddia ediyor. Bu, seri üretim bir araç için dünyadaki en yüksek verimlilik değerlerinden biri.

Chery’den bir ilk: 563 bin TL’ye dizel PHEV pick-up

Dizel PHEV sisteminin, standart dizellere göre yüzde 10, benzinli hibritlere göre ise çok daha fazla yakıt tasarrufu sağlaması bekleniyor.



Araç, pikap kullanıcıları için kritik olan 3.5 ton çekme kapasitesi ve 1 ton yükleme kapasitesi ile Toyota Hilux ve Ford Ranger gibi dişli rakiplerle doğrudan rekabet edecek.



Şirket, yeni teknolojisiyle dizel motorların geleneksel gürültü ve titreşim (NVH) sorunlarını yüzde 30 oranında azalttıklarını belirtiyor.

Model ve motor özellikleri

Başlık Detay Marka Chery Model Kodu KP31 Motor Tipi 2.5 litre turbo dizel + elektrik motoru (Dizel PHEV) Termal Verimlilik %47 Yakıt Tasarrufu Standart dizellere göre %10 daha verimli NVH İyileştirmesi Gürültü ve titreşim %30 azaltıldı Uzunluk Yaklaşık 5.5 metre Çekme Kapasitesi 3.5 ton Yükleme Kapasitesi 1 ton Diferansiyeller Ön, orta ve arka kilitli Şanzıman Low-range (düşük devir) Tasarım Özelliği Köşeli, kaslı gövde, LED aydınlatma

KP31 kod adlı model, yaklaşık 5.5 metre uzunluğu ve köşeli, kaslı tasarımıyla dikkat çekiyor. Ford Ranger’ı andıran sert hatları, geniş çamurlukları ve LED aydınlatmalarıyla hem şehir içi hem de ağır arazi şartlarına uygun bir profil çiziyor. Araçta ayrıca ön, orta ve arka kilitli diferansiyeller ile düşük devir şanzımanı (low-range) gibi gerçek arazi donanımları yer alacak.



Chery bu modeli Çin’de Rely R08 adıyla, Amerika ve Orta Doğu’da da Chery Himla adıyla satışa sundu.

ÇİN'DE 12.850 DOLARDAN SATIŞTA

Modelin Çin’deki fiyatı 12.850 dolar (563 bin TL) olarak açıklandı. Orta Doğu’da ise 17.125 dolardan (750 bin TL) satışa sunuldu.

İsimlendirme ve satış Bilgileri

Bölge Model Adı Fiyat Çin Rely R08 12.850 dolar (563 bin TL) Amerika & Orta Doğu Chery Himla 17.125 dolar (750 bin TL) Küresel Lansman 2026 sonu Satışa sunulacak

