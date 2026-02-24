Öğrenciler ve veliler, 2026 yılı 2. dönem 1. yazılı sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğtitim Bakanlığı yayımladığı takvimle 2.dönem 1.sınavların tarihlerini paylaştı. Peki, 2.dönem 1.sınavlar ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlanmıştı. Takvim doğrultusunda 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınavları nisan ayında gerçekleştirilecek.

2.DÖNEM 1.SINAVLAR NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem ülke geneli ortak 1. yazılı sınavlar 6. sınıf Türkçe dersi için 7 Nisan'da, 6. ve 8. sınıf Matematik dersi için 8 Nisan'da, 10. sınıflarda ise Matematik dersi için 9 Nisan'da, Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 10 Nisan'da uygulanacak.

2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV TARİHLERİ

2. dönem ülke geneli ortak 2. yazılı sınavlar ise 7. sınıf Matematik dersi için 2 Haziran'da, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 3 Haziran'da düzenlenecek.

