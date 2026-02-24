Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026 BİLSEM ön değerlendirme sürecinin tamamlanması ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Takvime göre, BİLSEM ön değerlendirmelerinin sonuçları şubat ayında ilan edilecek. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, ön değerlendirme sonucu nasıl öğrenilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme süreci 20 Şubat itibarıyla tamamlandı. Haftalar süren ön değerlendirmelere katılan öğrenciler ve aileleri sonuç açıklamasına odaklandı. Ön değerlendirmelerde başarılı olan öğrenciler, bireysel değerlendirmelere hak kazanacak. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM uygulama takvimi geçtiğimiz aylarda online olarak paylaşılmıştı. MEB takvimine göre ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulanabilecek.

ÖN DEĞERLENDİRMELERE İTİRAZ SÜRECİ

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplandırılacaktır.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TARİH DUYURULDU

Ön değerlendirme sonuçlarına göre, yetenek alanları ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgilerini içeren giriş belgeleri, 30 Mart 2026 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan – 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

