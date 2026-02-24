Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde akşam ezanının 3 dakika erken okunması çok sayıda kişinin orucunu vaktinden önce açmasına neden oldu. Tartışma büyürken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “temkin vakti” uygulaması hatırlatıldı, müftülükten konuyla ilgili açıklama geldi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşanan ezan krizi, vatandaşları tereddütte bıraktı. İddiaya göre, ilçedeki Kocacamii’de akşam ezanı merkezi sistem üzerinden yaklaşık 3 dakika erken okundu.

Saat 19.00 sıralarında ezanı okumaya başlayan görevli, çevresindekilerin uyarısı üzerine yayını yarıda kesti. Ancak o sırada ezan sesini duyan belediye görevlisinin ramazan topunu ateşlemesiyle birlikte çok sayıda vatandaş orucunu açtı. Kısa süre sonra ezan yeniden okunurken, hatanın fark edilmesi ilçede günün en çok konuşulan konusu oldu.

“KAZA ORUCU TUTULMALI” İDDİASI

Olayın ardından birçok vatandaş ilçe müftülüğünü arayarak durumun dini hükmünü sordu. Bazı din görevlilerinin, erken iftar yapanların Ramazan Bayramı sonrasında bir gün kaza orucu tutması gerektiğini ifade ettiği öne sürüldü. Bu açıklamalar kafaları daha da karıştırdı.

İftara 3 dakika kala büyük karışıklık! İlçe bunu konuşuyor

MÜFTÜLÜKTEN NET MESAJ

Konuya ilişkin açıklama yapan Gömeç Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Mehmet Ali Bal, tartışmalara son noktayı koydu. Bal, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uygulamasına göre akşam ezanında 3 dakikalık “temkin vakti” bulunduğunu belirtti.

Bal, “Ezan temkin süresi içinde okundu. Süre 3 dakikayı geçmediği için tutulan oruçlar geçerlidir. Bu nedenle kaza orucu tutulmasına gerek yoktur” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası