Diyarbakır’da göz kapağı düşüklüğü için 1100 TL’ye plazma pen işlemi yaptıran Elif T., işlem sonrası kalıcı hasar oluştuğunu iddia ederek savcılığa başvurdu. Ancak Adli Tıp Kurumu raporu sonrası dosyada “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verildi. Kabusu yaşayan Elif T. ise “Ben yandım başkaları yanmasın” diyerek başından geçenleri anlattı.

Diyarbakır’da yaşayan Elif T., 8 Nisan 2024’te göz kapağındaki düşüklüğü gidermek amacıyla bir güzellik salonunda plazma pen işlemi yaptırdı. 1100 TL karşılığında yapılan işlem sonrası gözünde kalıcı hasar oluştuğunu öne süren Elif T., işlemi yapan A.A. ve işletme hakkında suç duyurusunda bulundu.

ADLİ TIP: KOMPLİKASYON GELİŞEBİLİR

Soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, plazma pen işleminin kişinin talebi doğrultusunda uygulanabildiği belirtilerek; işlem sonrası yara kabuklanması, kızarıklık, nedbe (iz) ve hiperpigmentasyon gibi durumların gerekli dikkat gösterilse dahi komplikasyon olarak ortaya çıkabileceği ifade edildi.

Raporda ayrıca Elif T.’nin işlem sonrası kızarıklık, kabuklanma ve kanama yaşadığını beyan ettiği; ancak olay tarihinde bu şikayetlerle bir sağlık kuruluşuna başvurduğuna dair tıbbi kaydın bulunmadığı vurgulandı. İşlemden 11 gün sonra selülit tanısıyla medikal tedavi uygulandığı belirtilirken, bu nedenle işlemle doğrudan illiyet bağı kurulamadığı kaydedildi.

Savcılık, rapor doğrultusunda şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Elif T.’nin karara yaptığı itiraz da reddedildi.

“ASİMETRİYİ ÇEVREMDEKİLER FARK ETTİ”

Yaşadıklarını Sabah Gazetesi'ne anlatan Elif T., işlem sonrası göz kapağında kabuklanma oluştuğunu ve kendisine bunun 15 gün içinde geçeceğinin söylendiğini belirtti. Ancak sürecin uzadığını ve bölgede kanama meydana geldiğini ifade eden Elif T., güzellik salonunun enfeksiyonun kendisinden kaynaklandığını ileri sürdüğünü söyledi.

Birkaç ay sonra göz kapağında asimetrik bozukluk oluştuğunu çevresindekilerin fark ettiğini dile getiren Elif T., “Göz kapağının fazla yakılması nedeniyle göz kendini çekmiş olabilir. Ben bunu tek başıma anlayamazdım” dedi.

“SOL GÖZÜM TAM KAPANMIYOR”

Şu anda sol gözünün tam olarak kapanmadığını belirten Elif T., özellikle geceleri sorun yaşadığını söyledi. Birçok doktora başvurduğunu aktaran Elif T., bazı hekimlerin göz kapağında yeterli doku kalmadığını belirterek ameliyata sıcak bakmadığını ifade etti.

"1000 TL'LİK İŞLEM 150 BİN TL'YE MAL OLACAK"

Ameliyat yapabileceğini söyleyen doktorların ise yaklaşık 150 bin TL ücret talep ettiğini belirten Elif T., “1000 TL’lik işlem bana 150 bin TL’ye mal olacak. Bu tür işlemleri mutlaka uzman doktora yaptırmak gerekiyor” diyerek uyarıda bulundu.

