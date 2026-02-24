İhlas Haber Ajansı
Boşanma davasına 24 saat kala dehşeti yaşattı! Genç kadın kurtulmak için ölüme atladı
Bursa'da iftara dakikalar kala Ali Ö., boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru Ö.'nün evine giderek kapıyı kırdı. Genç kadın korkuyla kendini balkondan aşağıya attı. Çiftin yarın boşanma davası olduğu öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşamüzeri yaşanan olayda, yarın görülecek boşanma davası öncesinde Ali Ö. (38), eşi Ebru Ö.'nün (34) yaşadığı eve giderek barışma teklifinde bulundu.
Teklifi reddeden kadın ile şahıs arasında tartışma çıktı. Adam, evin kapısını kırarak içeri girdi. Kapının kırılmasıyla büyük korku yaşayan kadın, panikle balkona çıkarak kendini aşağı bıraktı.
KADIN YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından şüpheli koca, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR