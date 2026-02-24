VAR kayıtları açıklandı: Konyaspor-Galatasaray maçında gol neden sayılmadı?
TFF, Süper Lig'de 23. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. İşte Konyaspor-Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların iptal edilen golünün konuşmaları.
TFF, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalardaki VAR kayıtlarını açıkladı.
Yapılan paylaşımda Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında sarı-kırmızılıların iptal edilen golünün VAR konuşmaları açıklandı.
İşte o konuşmalar;
VAR: "Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim."
Atilla Karaoğlan: "Tamam."
VAR: "Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim."
Atilla Karaoğlan: "Evet, bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun. Doğru mu?
VAR: "Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim."
Atilla Karaoğlan: "Tamam. Gördüm."
Atilla Karaoğlan: "93 numaralı oyuncu ofsayt. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor."
Atilla Karaoğlan: "Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var."
Atilla Karaoğlan: "Rakibe etkisi var."
Atilla Karaoğlan: "Golü iptal ediyorum. Ofsayt ile başlıyorum."