İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile perşembe günü yapılacak olan müzakereye değinerek, "Bir anlaşma mümkün, ancak bunun için diplomasiye öncelik verilmesi şart" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yapılacak kritik müzakerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Arakçi, perşembe günü gerçekleşecek görüşme öncesinde, taraflar arasında bir anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi ancak bunun gerçekleşebilmesi için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Arakçi, “Bir anlaşma mümkün, ancak bunun için diplomasiye öncelik verilmesi şart” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel istikrar açısından belirleyici olması bekleniyor.

