Dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde, geçtiğimiz yıl yaşanan tarihi soygunun ardından üst düzey bir istifa gerçekleşti. Müze Müdürü Laurence des Cars, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cars’ın istifasını kabul ettiği belirtilirken, açıklamada şunlara yer verildi:

“Cumhurbaşkanı, dünyanın en büyük müzesinin sükunete, güvenliğe, modernizasyona ve ‘Louvre - Yeni Rönesans’ projesini başarıyla tamamlamak için yeni bir ivmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde, bu sorumlu davranışı takdir ederek istifasını kabul etti.”

Macron ayrıca, Laurence des Cars’a yıllardır verdiği emek için teşekkür etti ve Fransa’nın G7 başkanlığı döneminde ilgili ülkelerin büyük müzeleri arasında işbirliğiyle ilgili bir görev vermek istediğini duyurdu.

LOUVRE SOYGUNU

19 Ekim 2025’te gerçekleşen soygunda, sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanarak Apollo Galerisi’ne giren 4 hırsız, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevheri çalmıştı. Kaçış sırasında, 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç hasar görmüş ve taç müze dışında bulunmuştu.

Soygun sadece 7 dakika sürmüş ve hırsızlar motosikletlerle olay yerinden kaçmıştı. Müze güvenlik gerekçesiyle kısa süreliğine kapatılmış, yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçilere açılmıştı.

Şüpheliler soygundan yaklaşık 2 hafta sonra yakalanmış olsa da çalınan tarihi eserler henüz bulunamadı.

