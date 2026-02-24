Sahte polisler erasmus öğrencilerini rehin aldı!
İzmir Bornova'da kendilerine polis süsü vererek yabancı öğrencileri rehin alan 3 şüpheli operasyonla yakalandı. Erasmusa gelen öğrencileri apartmanda alıkoyan sahte polisle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Olay, Kazımdirik Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi.
- Erasmus öğrencileri Polonya ve Almanya uyruklu M.H., M.P. ve T.R. alıkonuldu.
- Şüphelilerin polis yeleği, üniforma ve kelepçe kullandığı tespit edildi.
- Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri operasyonu düzenledi.
- Öğrencileri esir alan ve yağma suçlamasıyla E.E., A.D. ve M.D. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.
- Gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİ APARTMANDA REHİN TUTTULAR
Olay, Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Erasmus eğitimi için Türkiye'de bulunan Polonya ve Almanya uyruklu M.H., M.P. ve T.R. isimli öğrenciler, geçici olarak konakladıkları evde alıkonuldu.
İhbar üzerine hareketen geçen polis ekipleri şüphelilerin polis yeleği giydiği, üniforma kullandığı ve yanlarında kelepçe bulundurduğu tespit etti.
Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, öğrencileri esir alan ve yağma suçlaması yöneltilen E.E., A.D. ve M.D. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.