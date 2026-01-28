Kaydet

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 21 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, bir vatandaşı telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı, "İsminiz terör örgütüne karıştı" yalanıyla yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı elden teslim aldı. Mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, onlarca güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin İstanbul’dan gelen 32 yaşındaki M.F.H. olduğunu tespit etti. İstanbul’da düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanan zanlının üzerinden bir miktar para ve dijital materyaller ele geçirildi. Sakarya’ya getirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

