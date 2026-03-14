Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Christ Oulai, karşılaşmanın ardından konuştu.

ORHAN KAYNAK'I ANDI

Galibiyeti Orhan Kaynak'a armağan eden Ouali, "Açıkçası bu hak edilmiş bir galibiyetti diyebilirim çünkü gerçekten iyi çalıştık. Hocamız bize iyi taktikler verdi, bizi iyi yönetti, biz de bunun karşılığında çok sıkı çalışmıştık. Ama şunu da özellikle belirtmek istiyorum: Bu galibiyeti vefat eden Orhan Hoca'mıza armağan etmek istiyorum. Buradan ailesine de tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Açıkçası hazırlık süreci pek de kolay olmadı diyebilirim. Bizim açımızdan çalışma süreci zor bir haftaydı çünkü herkes çok duygu doluydu ve çok üzgündü. Ama bizler elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bu galibiyeti kazanıp ona armağan ederek huzur içinde yatmasını istedik. Elimizden geleni yapmamız gerekiyordu ve bunu başardık." diye konuştu.

REAL MADRID CEVABI

Ağabeyinin Real Madrid - Manchester City maçını takip etmesiyle ilgili gelen soruya Oulai, "Bununla ilgili söyleyecek herhangi bir şeyim yok. Şu an tamamen Trabzonspor kulübüne odaklanmış durumdayım. Ağabeyimin oraya sadece gezmeye gittiğini düşünüyorum. Ben kulübüme ve oyunuma odaklandım. Sizin de az evvel belirttiğiniz gibi ligde ikinci sıradayız ve daha yukarısı için çalışmaya devam etmek istiyorum" cevabını verdi. Yabancı basın, bunun Real Madrid için transfer görüşmesi olduğunu öne sürmüştü.

